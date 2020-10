Guy A. Lepage célèbre ses 60 ans avec André Robitaille et Édith Cochrane

Réalisateur, animateur, comédien, humoriste et parfois chanteur (!) : ce ne sont pas les chapeaux qui manquent à notre Guy A. Lepage national! Et c’est pour célébrer cette carrière variée que se sont réunis André Ducharme, Yves P. Pelletier, Bruno Landry, Martin Petit, Richard Z. Sirois, Chantal Francke, Dany Turcotte, Béatrice Lepage, Sylvie Léonard et Dany Laferrière.

Le maigre, le petit, la fille, le moustachu, le gros et… le beau!

C’est avec Rock et Belles Oreilles (RBO) que la fête a commencé. L’émission ne pouvait pas prendre une autre tournure avec ces personnes rigolotes à l’humour sarcastique. Les classiques se sont enchaînés : les Bye bye; la madame du Walmart; les parodies de publicités et de Génies en herbe; les imitations de Sonia Benezra et de Jésus... tout le monde y est passé!

C’est un privilège de regarder RBO. Regardez les vidéos : vous connaissez les répliques, vous riez comme des malades!

Le projet a commencé à l’émission Besoin d’amour en format court. La muse de Guy A. Lepage, Sylvie Léonard, et son ami Martin Petit nous racontent comment ces capsules de deux minutes se sont transformées en émissions complètes qui ont par la suite été adaptées en plusieurs langues, ce qui lui a permis à Un gars, une fille de faire le tour du monde.

Moi j’ai été chanceux dans la vie parce que j’ai eu RBO et j’ai eu Sylvie Léonard Guy A Lepage

Tout le monde en parle

Le programme ne serait évidemment pas complet sans parler de l’émission phare d’ICI Radio-Canada depuis XX années, Tout le monde en parle. Et qui d'autre que l’invité chouchou, Dany Laferrière, pour venir honorer cette messe télévisuelle du dimanche animée par Guy?

Bébéatrice

Et, pour conclure, un projet de cœur pour papa Guy : celui qui a été inspiré des perles dites par sa fille, Béatrice. Jamais les mots d’enfants n’ont été présentés à l’écran de façon aussi comique et tendre.

Comme tous mes projets, celui-ci est un coup de cœur. Guy A Lepage

Guy A en 5 rôles marquants Madame Brossard (« oui allô! »)

Guy, dans Un gars, une fille

La madame Walmart de RBO

Animateur de Tout le monde en parle

Prudent P. Poirier (dans le film l'Appât)

