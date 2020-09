1974 : dans les coulisses de la création de C’est comme ça que je t’aime

Dans nos maisons de personnages, on tripait! Il y avait plein de petites affaires. On se disait : c’était le fun, ça; pourquoi ça n’existe plus? C’était très inspirant pour nous, les acteurs. François Létourneau, auteur

Voyez la vidéo Les détails d’une époque

C’est à la directrice artistique Dominique Desrochers que l’on doit ce décor, très fidèle à l’époque. Il a fallu reproduire la marchandise d’Huguette (Marilyn Castonguay), qui joue l'une des meilleures vendeuses de produits Avon de l'est du Québec, et recréer le magasin à grande surface où travaille Serge (Patrice Robitaille).

C’est pas juste de tourner dans une grande surface. Il faut tout habiller ça avec des produits de 1974. C’était vraiment un défi. Jean-François Rivard, réalisateur

Les défis d’une série d’époque

Quand j’écrivais, je ne pensais pas à tous ces défis de mise en scène. François Létourneau, auteur

De leur côté, la productrice Joanne Forgues et le réalisateur Jean-François Rivard y pensaient.

Quand on est à l’extérieur, c’est le plus difficile, parce qu’il y a plein de choses qu’on ne contrôle pas. Jean-François Rivard, réalisateur

Regardez la vidéo Les défis d’une série d’époque

Les autres vidéos parlent du couple d’Huguette et Gaétan; du couple de Micheline et Serge; des cours de maniement d’armes que les interprètes des rôles principaux ont suivis (sauf François Létourneau); de la vie en apparence parfaite des couples; du désir d’émancipation des personnages; de la genèse de la série; et des défis d’écrire son propre rôle.

C’est comme ça que je t’aime est diffusée tous les mercredis à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé.