Les jeunes et l’anxiété

L’anxiété, un phénomène en progression

Marie-Hélène Côté, agente de réadaptation, témoigne que l’anxiété et la méconnaissance à la gérer est ce qui amène la grande majorité des élèves à aller la consulter dans son bureau :

Il faut qu’ils travaillent, il faut qu’ils performent, qu’ils aillent à l’école, il faut qu’ils soient bons dans les sports, parce que c’est ça qui est valorisé dans la société. Il faut qu’ils soient beaux sur les photos. Marie-Hélène Côté, agente de réadaptation, École secondaire des Pionniers

Intelligence, talent et anxiété

Bien que leur implication dans leurs études et leur vie quotidienne soit considérable, beaucoup de jeunes ont l’impression de ne pas en faire assez.

On ne veut pas juste faire les matières, mais on veut performer quand même un minimum. Ça fait qu’on se met beaucoup de pression. On arrive le matin à l’école : "Est-ce que ça va bien? Oui, oui! J’ai pleuré hier soir à cause de mes devoirs." "Moi aussi! Super!" C’est quasiment rendu la routine dans le fond dans mon cercle d’amis. Marie-Jeanne, 16 ans, étudiante au programme d’études internationales

Le numérique et la compréhension des émotions

L’arrivée du numérique rendrait les jeunes moins aptes à comprendre les émotions. C’est en tout cas ce que pense le chercheur Pierrich Plusquellec.

Je pense que [le numérique] accroît finalement la facilité sociale, d’une certaine manière, à dire des choses qu’on ne dirait pas toujours en face à face, mais en même temps, ça diminue notre aisance à bien comprendre l’autre. Pierrich Plusquellec, codirecteur du Centre d’études sur le stress humain, chercheur en biologie du comportement

Laisser les enfants jouer et crier

Malgré des statistiques alarmantes, la spécialiste Sonia Lupien rappelle que le stress « a autantd’effets positifs que négatifs » et que les jeunes savent souvent d’instinct le gérer. Encore faut-il que les adultes les laissent faire.

Souvent, je trouve que les jeunes sont meilleurs que nous pour gérer le stress. Pourquoi? Parce qu’ils font quelque chose qu’on ne fait plus, nous : eux, ils suivent leur intuition. […] Ils vont partir jouer au ballon pour perdre l’énergie mobilisée, ils vont chanter, ils vont rire, ils vont s’esclaffer, etc., et nous les parents, on va dire : "Ah! Arrête, c’est fatiguant!" Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress humain, chercheuse en neuroscience

Encore les pays scandinaves!

Il est bon de savoir que des équipes de recherche près de chez nous s’intéressent à la question de l’anxiété. Mais nous aurions intérêt à regarder ce qui se passe du côté du système d’éducation finlandais.

Tina Montreuil, psychologue et chercheuse à l’Université McGill, nous apprend que les journées des élèves en Finlande se terminent tôt, que les jeunes n’ont pas de devoirs à rapporter à la maison, que les pauses du dîner sont très longues et qu’il n’y a presque pas d’examens. Le système scolaire, axé sur le goût de l’apprentissage, favorise les discussions, les projets et l’exploration, et arrive à développer la confiance et la compétence des élèves.

Tout n’y est pas parfait, mais les jeunes Finlandaises et Finlandais souffrent moins d’anxiété que les jeunes en Amérique du Nord.

L’anxiété des jeunes, ça regarde toute la société

Le professeur Carl Lacharité nous invite pour sa part à la réflexion :

La question à se poser, c’est est-ce que le régime, le rythme de vie, la façon dont on organise la vie des enfants, ça leur laisse la place pour grandir? […] Les enfants ont besoin d’aller jouer dehors, ils ont besoin de se retrouver avec d’autres enfants, ils ont besoin d’être en conflit avec d’autres enfants, ils ont besoin aussi de se retrouver avec des adultes qui vont mettre des limites, mais aussi avec des adultes qui vont prendre le temps de les écouter. Carl Lacharité, professeur au Département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières

