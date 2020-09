Ma revue télé d’enfant et d’ado, par Jean-François Provençal

Artiste polyvalent, engagé socialement et à l’humour absurde et décalé, Jean-François Provençal a fait sa marque dans le paysage culturel québécois. Il est un des membres fondateurs des Appendices, groupe avec lequel il a fait rire le Québec, sorti des albums et gagné plusieurs Gémeaux et Oliviers. Il a présenté son spectacle solo Cornet au Zoofest, il a travaillé à Évasion, à Vrak et à Télé-Québec. À Radio-Canada, il a mis ses talents à profit dans les émissions Trop, Les millionnaires et C'est comme ça que je t'aime. Il est fan du groupe Rush et possède un don certain pour surfer sur un diamant ou sur un trousseau de clés géant. Gageons que sur l’échelle du bonheur qu’il a créée, cette entrevue se situe à +3!

Serge et sa bande/C'est comme ça que je t'aime Photo : Turbulent/Bertrand Calmeau

Quelle émission a marqué votre enfance?

Sans contredit Iniminimagimo. Je me souviens encore de la chanson du générique! On l'a d'ailleurs parodiée dans un épisode des Appendices.

Quels souvenirs précis vous reviennent en tête quand vous pensez à cette émission?

L'épisode du Petit Chaperon rouge m’a vraiment marqué. J'avais tellement peur du loup que je me levais debout et m'éloignais de la télé chaque fois qu'il était à l'écran. Merci pour les nombreux cauchemars!

Y a-t-il un personnage télé qui vous a marqué ou auquel vous vous êtes identifié?

Michelangelo dans les Tortues Ninja.

Michelangelo Photo : Les Tortues Ninja

Pourquoi ce personnage en particulier?

Parce que c'était le comique de la bande, parce qu’il adorait la pizza, et aussi à cause de ses nunchakus.

D'ailleurs, j'en ai encore, des nunchakus. Mais c'est juste pour me donner un look. Jean-François Provençal

Et ado, qu’est-ce que vous écoutiez? Aviez-vous un faible pour un personnage d’une série pour ados?

Radio Enfer! Je me dépêchais de finir mes devoirs pour pouvoir l'écouter avec mes deux sœurs. C'était l'émission la plus drôle de l'époque. On riait beaucoup. J'aimais vraiment Jean-Lou Duval et Léo Rivard, le directeur technique. Je trouvais ces deux comédiens excellents et excessivement drôles.

Est-ce que ça vous arrive encore d’écouter de l’animation ou des émissions pour lesquelles vous n’êtes plus le public cible? Lesquelles et qu’est-ce que vous y trouvez qu’il n’y a pas dans les fictions ou magazines télé?

J'écoute beaucoup d'animés japonais. J'ai notamment écouté tout Dragon Ball Super à cause des combats épiques qui durent six épisodes. Sinon, j'aime aussi Jojo's Bizarre Adventure pour son histoire complètement absurde et bizarre, et Himouto! Umaru-chan pour son humour décalé.

----

Questions en rafales

Étiez-vous amoureux d’un héros ou d’une héroïne de dessin animé?

Picsou. Son bec de canard, son chapeau, son immense fortune. Totalement en a-m-o-u-r. Jean-François Provençal

Picsou Photo : Disney

Si vous pouviez prendre la place d’un personnage de Radio Enfer, ce serait lequel?

J'aimerais jouer le personnage de Vincent Gélinas, le journaliste étudiant. C'était un peu le méchant qu'on aimait détester. C'est un des personnages les mieux développés de l'univers de Radio Enfer puisqu'il évolue beaucoup au cours des épisodes, contrairement à Carl Le Cat Charest qui veut juste être le gars cool de la gang.

Qui auriez-vous aimé être à l’émission Dans une galaxie près de chez vous : le Capitaine, Bob, Flavien, Pétrolia, Serge, Valence ou Brad?

100 % Brad. Encore une fois, le meilleur personnage de la série est un méchant. Il est très attachant, même si on le déteste. C'est aussi lui qui faisait les meilleures blagues.

Dans une galaxie près de chez vous Photo : Télé-Québec/Zone 3

Si vous étiez l’extraterrestre Bibi Z99944X, que diriez-vous de la Terre?

Salut, ici Bibi Z99944X. On annule le concours de dessins jusqu'à nouvel ordre, le temps que les choses se placent. Si vous êtes gentils, peut-être qu'on va écouter des dessins animés… PEUT-ÊTRE.

Un moment de Watatatow qui vous a marqué?

Le téléphone cellulaire surprise. Mise en situation : Émilie s'est sauvée de son chum Dupuis, qui travaille avec le chef de la mafia (joué par Julien Poulin). Lors d'un meeting à la cafétéria d'une école secondaire, on apprend que Dupuis doit rembourser une dette importante. Sa solution : faire danser Émilie dans un bar olé olé. Elle se cache chez les Couillard. Elle se pense en sécurité. Tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est Dupuis. Émilie décide alors de se sauver, parce que Dupuis connaît maintenant sa cachette, mais coup de théâtre, il est déjà chez les Couillard puisqu'il possède un téléphone cellulaire, une invention pratique.

Trois mots pour nous convaincre que Télé-pirate devrait revenir à la télé?

Les. Meilleurs. Personnages. Point final.

L’émission qui a beaucoup donné de place aux ados, c’est Le Club des 100 watts. Du haut de vos 36 ans, vous diriez quoi aux ados d’aujourd’hui?

Yo les jeunes! Ça tripe-up dans l'dash super yolo Tik tak Tok! Lâchez pas votre cool au max vibe, pis soyez full respectful avec les autres sur les Internets! Jean-François Provençal

Team Vazimolo ou Bouledogue Bazar?

Bouledogue Bazar. C'était super weird pis original. Vazimolo, c'est pour les normies. On a juste à comparer les intros :