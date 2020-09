Jean-René Dufort donne une leçon de rigueur journalistique à Sébastien Bovet

Pour sa première de la saison, l’équipe des Enfants de la télé a décidé d’inviter des gens qui ont été très présents et importants dans nos écrans lors des derniers mois de confinement. On retrouvait sur le plateau Jean-René Dufort et Sébastien Bovet qui pratiquent tout deux le journalisme bien à leur façon. Et c’est Infoman qui a donné une leçon de rigueur journalistique au très sérieux chef de bureau de Radio-Canada à l'Assemblée nationale.