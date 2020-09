Regardez le documentaire d’Alain Gravel Oka : des deux côtés de la barricade

Oka : des deux côtés de la barricade est diffusé le jeudi 17 septembre à 21 h, sur ICI Radio-Canada Télé.

En 2020, Alain Gravel retourne à Kanesatake en compagnie du journaliste mohawk Dan David, travaillant alors à la CBC. Les deux hommes confrontent leur vision des événements à partir de leurs références culturelles et historiques respectives.

Ceux et celles qui étaient aux premières loges de cette crise racontent leur version de l’histoire et comment la haine des forces de l’ordre et des Warriors a été attisée, d’un côté comme de l’autre de la barricade.

Tout ça pour un neuf trous de golf. Ç’a-tu de l'allure! Pis il y a un policier de mort. une passante interrogée par des journalistes en 1990

Les soeurs Waneek Horn Miller et Kaniehtiio Horn en 1990. Photo : Radio-Canada

On peut également entendre le témoignage de Waneek Horn Miller et de sa sœur Kaniehtiio Horn, deux Mohawks qui n’avaient que 14 et 4 ans lors du dénouement de la crise, en septembre 1990. Elles avaient alors été rudoyées par l’armée, et ce, devant la caméra d’Alain Gravel.

Réalisatrice : Judith Plamondon