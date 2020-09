Cloutier et Chiasson, une relation amour-haine

C’était inévitable. Leur relation était comme une bombe à retardement. Tout le long de la semaine à District 31, Laurent Cloutier et le commandant Daniel Chiasson ont eu des échanges musclés. Avec ses façons de faire peu orthodoxes et son air condescendant, Laurent Cloutier s’est beaucoup fait détester depuis le temps, et Chiasson ne fait pas exception. Ce dernier en avait-il assez de se faire mener par le bout du nez par son « ami »?