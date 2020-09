À la rencontre des nouvelles élèves dans Toute la vie

Toute la vie revient en ondes le mardi 15 septembre à 20 h, sur ICI Radio-Canada Télé.

Je n’ai pas hésité une seconde à écrire de courtes dramatiques très difficiles pour de très jeunes femmes. Et de ce que je vois jusqu’à maintenant, il y a beaucoup de talent à l’écran. On va pouvoir voir de très jeunes actrices nous amener dans des zones d’émotions extrêmement grandes. Danielle Trottier, auteure de Toute la vie

Anaïs

Anaïs et Tommy Photo : Aetios/Véro Boncompagni

Anaïs (Cassandra Latreille) est la seule élève de la dernière cohorte à poursuivre son parcours à l’École Marie-Labrecque, puisqu’elle n’a pas encore obtenu son diplôme d’études secondaires.

Nous la retrouvons avec Tommy (Thomas Delorme). Assez rapidement, le destin de leur bébé, à qui on a dû faire des manœuvres de réanimation à la fin de la première saison, est révélé. De plus, Anaïs est aux prises avec une lourde dépression post-partum.

Encore aujourd’hui, on a beaucoup de difficulté à prendre au sérieux l’état dépressif des gens. On le comprend mal, on le mesure mal, et c’est ça que j’ai voulu travailler avec elle. Danielle Trottier

Rencontrez les nouvelles élèves

Riliana

Riliana Photo : Aetios/Véro Boncompagni

Riliana Madiou (Zeneb Blanchet) a été renvoyée de l’école l’an dernier à cause de sa consommation de drogue. Elle a maintenant décidé de se prendre en main. Elle veut terminer ses études et retrouver la garde de sa fille. Dès le début de la nouvelle année scolaire, Riliana supplie Tina (Hélène Bourgeois Leclerc) de la réadmettre à l’école, en lui disant qu’elle a complètement arrêté de consommer de la drogue.

Zeneb Blanchet joue aussi dans la série L’effet secondaire et le film La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette.

Éloïze

Éloïze Photo : Radio-Canada

Éloïze Pariscella (Élizabeth Tremblay-Gagnon) a une déficience intellectuelle légère et elle manque de contrôle sur sa sexualité. Ses parents, en instance de divorce, sont en désaccord quant à sa grossesse. Sa mère souhaite qu’elle subisse un avortement, alors que son père (Pierre-François Legendre) mise sur ses capacités à devenir mère.

Méli

Méli Happijack Photo : véro boncompagni-2020/Véro Boncompagni

Méli Happijack (Jemmy Echaquan Dubé) est une jeune Autochtone de 16 ans qui vient d’arriver en ville pour chercher sa mère. Souffrant d’un cancer, celle-ci est venue se faire soigner en ville, mais n’a pas donné de nouvelles depuis un moment. La quête de Méli se rapproche de celle de Tina, qui cherche elle aussi sa mère biologique.

On a pu voir Jemmy Echaquan Dubé dans Fugueuse.

Sassan

Sassan Photo : Aetios/Véro Boncompagni

Sassan Ardhashir (Lyna Khellef) s’est sauvée de chez elle pour échapper à un mariage arrangé par son père avec un homme de 42 ans. C’est la nouvelle travailleuse sociale, Carole Marcil (Marie-Chantal Perron), qui l’accompagne.

Sassan est arrivée au Québec il y a quelques années et se sent déchirée entre sa culture d’origine et la culture québécoise.

Danielle Trottier sait qu’elle touche un sujet délicat avec l’histoire de cette jeune musulmane. Elle a beaucoup lu à ce propos et a parlé à des gens pour documenter son récit.

Ce milieu-là reste quelque chose de mystérieux pour les Québécois. C’est quelque chose loin de nous, qu’on connaît mal. J’espère que l'histoire de Sassan va nous permettre d’aller un peu plus loin dans notre compréhension. Danielle Trottier

Viviane

Viviane, interprétée par Milya Corbeil-Gauvreau Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Viviane Trépanier (Milya Corbeil-Gauvreau) est une championne de tennis. La jeune athlète ressent la pression de satisfaire les ambitions de son père, qui la voit comme l’espoir du tennis féminin au Canada.

Viviane considère sa grossesse comme un moment pour souffler un peu.

Milya Corbeil-Gauvreau a notamment joué dans District 31, Faits divers et L’échappée.

Charlotte

Charlotte Marcoux (Romane Lefebvre) est très engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et voit l’avenir de façon pessimiste. Elle regrette d’avoir à mettre au monde un humain de plus sur une planète destinée à mourir. Elle vit beaucoup d’anxiété.

On a pu voir Romane Lefebvre dans Les beaux malaises.

La famille de Christophe

Christophe (Roy Dupuis) est un personnage plutôt solitaire et qui a un passé plutôt difficile. On le comprend encore mieux en faisant la connaissance de membres de sa famille.

Patrick L'Allier Photo : Aetios/Véro Boncompagni

Dès le premier épisode, on rencontre le frère de Christophe (Jean-Nicolas Verreault). C’est le policier qui conduit Méli à Marie-Labrecque.

Dans trois autres épisodes, c’est sa mère (Micheline Lanctôt), une femme plutôt dure et agressive, qui revient dans sa vie.

Micheline Lanctôt incarne la mère de Christophe. Photo : Aetios/Véro Boncompagni

J’ai voulu montrer comment, toute notre vie, on est influencés par le rapport qu’on aura eu à la mère et au père. Danielle Trottier

Quant à Tina, elle-même enceinte, elle poursuit ses recherches pour retrouver sa mère biologique. Celle-ci l’a eue à 15 ans seulement. Ce n’est donc pas un hasard si Tina se dévoue à la cause des adolescentes enceintes.

Tournage en temps de pandémie

Le tournage de la deuxième saison a commencé à la mi-juillet en respectant toutes les mesures de santé publique. Quelques ajustements ont été apportés au scénario, mais rien de majeur qui dénature l’histoire, selon la production. Par exemple, des scènes devant se dérouler dans la cuisine, trop petite pour respecter la distanciation, ont été changées de lieu. Aussi, quelques poignées de mains et baisers ont été retirés du scénario.