Questionnaire éclair pour André Robitaille et Édith Cochrane

Qu’avez-vous lu cet été?

André : Vers d'autres rives, le dernier roman de Dany Laferrière, entièrement dessiné et écrit à la main. C’est très bon.

Quel film vous fait rire à en pleurer?

Édith : Le père Noël est une ordure. Je l’ai écouté dernièrement avec les enfants, et eux n’ont tellement pas ri, c’était gênant! J’ai vu que j’avais vieilli!

Entrevue avec André Robitaille

Quelle est votre série préférée du moment?

André : La méthode Kominsky. Ça m’étonne que cette série-là, on n’en parle pas plus que ça. Les dialogues sont savoureux! Je suis jaloux des auteurs qui ont fait cette série et je rêverais de jouer ce genre de personnages.

Quel est le moment du passé que vous aimeriez revivre?

Édith : Mon premier match d’improvisation. Il y avait quelque chose de galvanisant et j’aimerais retrouver ça.

Entrevue avec Edith Cochrane

Pour terminer, un mot de l’animateur et l’animatrice aux fidèles de l’émission :

Aux fans des Enfants de la télé, on pense à vous beaucoup. J’avoue que c’est mon leitmotiv et sincèrement [...], j’essaie toujours d’imaginer que vous êtes là. Vous êtes beaucoup de monde, on a la chance d’avoir beaucoup de monde qui nous regarde. J’imagine des centres Bell pleins, et il y a cette table-là, en plein milieu, et vous êtes là! André Robitaille

Wow! On se voit encore et encore, et c’est merveilleux! Ne nous Lâchez pas et continuez de me dire bonjour à l’épicerie. Je vous adore. Édith Cochrane

Les enfants de la télé à partir de mercredi 20 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.