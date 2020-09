Marina Orsini parle de la scène des retrouvailles dans Une autre histoire

Alerte au divulgâcheur : attendez d’avoir vu le premier épisode de la rentrée avant de lire ce texte.

Comment était-ce, sur le plateau, lors du tournage de cette scène?

Intense! Très intense. On se connaît bien entre nous, les acteurs et les équipes de tournage, mais il reste qu’on embarque nous aussi dans notre histoire. Marina Orsini

« Veux, veux pas, pour tout le monde, d’être témoin de ce moment-là était émouvant. On se disait : "Oh mon Dieu! Enfin, on se retrouve! », poursuit-elle.

Dans quel état d’esprit étiez-vous? « En tant que mère, j’ai la chance d’être une maman dans la vie; ça n’a pas été dur pour moi d’imaginer l’émotion qu’on peut ressentir dans un moment comme ça. Ils ne sont pas décédés, les enfants d’Anémone : ils sont bien vivants. Ils ne font pas partie de sa vie, et elle ne fait pas partie de la leur. [...] J’ai pensé à moi, Marina, j’ai pensé à mon fils, Thomas, et que j’aurais pu abandonner mon enfant un jour; c’est certainement la chose la plus douloureuse. »

Jean-Olivier et Sébastien. Photo : Datsit Sphère

En même temps, Marina Orsini était très heureuse de trouver de nouveaux partenaires de jeu. Après un an et demi à jouer dans le même téléroman, la comédienne n’avait pas encore eu de scène avec Benoît McGinnis, Adam Kosh ou Debbie Lynch-White, outre celle devant la maison de Sébastien, au début de la saison. C’est sûr que c’est du plaisir et du bonheur pour nous, les acteurs. On s’est dit : enfin, on va jouer ensemble! lance-t-elle.

Même avec ces retrouvailles tant attendues, l’histoire ne perdra pas tout son intérêt pour autant. Bien au contraire!

Oui, elle [Anémone] retrouve ses enfants, mais quelle sera sa relation avec ses enfants? Est-ce que ça va couler de source? Peut-être pas... Marina Orsini

Caroline Photo : Datsit Sphère

Nous avons déjà vu que Caroline est très en colère contre sa mère. Elle la questionne même sur le fait qu’elle est recherchée par la police. Jean-Olivier ne souhaite pas la revoir, principalement à cause de Karla, la serveuse du bar qu’il a braqué dans le Vieux-Montréal. Sébastien est plus conciliant. Il a pris son numéro de téléphone et semble être celui qui s’est le mieux sorti de toute cette histoire.

Anémone, face à son passé

Après 30 ans à avoir essayé de faire une croix sur son passé, Anémone Leduc doit replonger dans celui-ci.

Ce ne sera pas de tout repos! La vie d’Anémone ne se simplifie pas , prévient Marina Orsini.

À la fin de l’épisode, on voit même Ron revenir dans le décor, parce que maintenant, on n’a plus le choix; il faut s’organiser… , lui dit-il.

Anémone retrouve Ron. Photo : Datsit Sphère/Eric Myre

C’est chargé, la vie d’Anémone, dit la comédienne. C’est pas juste qu’elle a abandonné ses enfants, mais le pourquoi elle les a abandonnés. Et on va le découvrir... Ça parle aussi de force et de résilience, et de la capacité qu’elle a eu à se revirer de bord dans la vie. Ça a dû être un processus extrêmement long [...] Anémone, c’est une femme brisée; c’est pas juste une mère brisée, mais une femme brisée qui a dû se reconstruire.

Anémone et Sébastien Photo : Datsit Sphère

Est-ce que ça vient vous bousculer personnellement d’être exposée à des sentiments comme l’abandon, la culpabilité et le sens du sacrifice?

C'est une école. On apprend beaucoup de choses à travers nos personnages. Marina Orsini