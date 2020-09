Josélito Michaud : « Tout le monde a une histoire à raconter »

Josélito, dans un premier temps, comment votre été 2020 s’est-il déroulé?

C’est étrange de dire ça, mais la pandémie a été une bénédiction dans ma vie. Je sais que ça a été difficile pour plein de gens et j’ai été grandement préoccupé pour eux, mais pour moi, ça m’a permis de lever un peu le pied de sur l’accélérateur sans mettre le frein. J’ai passé un superbe été : on a refait le terrain, on a été en famille. J’ai beaucoup aimé ça.

Vous nous proposez une nouvelle émission : Josélito au cœur du monde. Qu’avez-vous découvert sur vous-même avec cette série?

À chaque projet, j’ai l’impression que j’en découvre un peu plus sur moi. Mais, sans fausse modestie, je me demande toujours d’abord si ça va apporter quelque chose aux autres. Dans la vraie vie, je ne regarde jamais ce que ça m’apporte à moi. Mais inévitablement, ça m’apporte beaucoup de choses.

On vit dans une époque qui est plus difficile, et ce que je découvre surtout, c’est à quel point les gens souffrent. À quel point chacun porte son histoire. À quel point tout le monde est “challengé” dans la vie. Josélito Michaud

Comme intervieweur, vous êtes connu pour votre légendaire empathie et votre écoute. Comment faites-vous pour créer une « bulle saine » avec les gens que vous interviewez, notamment dans une émission comme Josélito au cœur du monde, qui aborde des sujets souvent très difficiles?

Je pense que je les regarde dans les yeux; je soutiens leur regard; j’ai énormément d’empathie; mais je veux vraiment comprendre. Je ne pense pas à mes questions. Je les regarde, et ça, c’est super important dans une entrevue. Je suis vraiment là pour l’autre. Est-ce que c’est évident à faire?

Ça fait des milliers de fois que je le fais. À chacune des entrevues, j’ai le trac. J’ai toujours le trac. Je ne fais pas non plus de différence entre une entrevue avec une personnalité connue ou non. Josélito Michaud

Et j’en ai fait, de la « vedette ». Je suis rendu à 5000 entrevues et plus. Mais j’aime tout autant rencontrer des gens pas connus. Pour moi, ce qui est important, c’est l’histoire qui m’intéresse. Tout le monde a une histoire à raconter.

Donc, votre état d’esprit est le même lorsque vous faites une entrevue de variétés que lorsque vous rencontrez une personne qui n’est pas connue?

C’est pour moi la même chose. Je me définis d’ailleurs beaucoup plus comme intervieweur que comme animateur. Parfois, je suis avec des amis et on me dit : « On se croirait dans le train! », parce que je pose les mêmes questions dans l’intimité, dans la vraie vie, qu’à la télévision. J’ai appris avec les années que ce n’est pas que mon personnage public qui s’intéresse aux autres. Je suis la même personne partout.

Quelle a été votre plus grande crainte avant d’amorcer les tournages de l’émission Josélito au cœur du monde?

Je suis très préoccupé par la patente qui doit se tenir. Un documentaire, tu tournes beaucoup et il faut que l’histoire soit clairement racontée pour que ça se tienne. Je me demande si ça va être assez clair, limpide, si on va bien saisir le sujet. Je suis toujours préoccupé par ça. En plus, je suis réalisateur-coordonnateur, donc c’est moi qui fais les prémontages. Je porte les sujets très longtemps. Va-t-on avoir les bons invités pour parler de ce sujet? Vont-ils être confortables? Je suis préoccupé par beaucoup de choses, mais surtout par le résultat. Est-ce qu’on va bien saisir ce dont je voulais parler?

Quelle a été votre plus grande surprise à la fin des tournages?

D’y être arrivé! C’est pour ça que j’ai une fixation de tout enregistrer les entrevues le plus à l’avance possible pour qu’à la fin, il me reste du temps pour décanter, et si jamais on a besoin de refaire des parties d’entrevue, qu’on ait le temps de le faire. Je suis très soulagé d’y être arrivé. Quand on a eu le go en septembre 2019, j’avais une page blanche. Aucun sujet. Je me disais qu’on vivait dangereusement. Je suis content d’y être arrivé pas trop amoché! Je ne m’en suis pas trop mal sorti physiquement et mentalement, surtout.

Les participantes et participants ont-ils eu des préoccupations après le tournage?

Quand on aborde des sujets comme le fait de commettre l’irréparable ou les mères porteuses, par exemple, la préoccupation des gens, c’est d’être certains de ne pas avoir blessé personne au passage. C’est un élément très important pour eux. Ensuite, je dirais qu’étant donné qu’en ce moment la publicité passe beaucoup en ondes, les gens se demandent si ce qu’ils ont dit était adéquat ou « correct ». On fait toujours attention. On est très préoccupés par l’honnêteté du propos. On fait de longues entrevues, on coupe beaucoup, mais il faut que ça reste fidèle à l’intention des gens qui ont pris parole.

Quelle leçon de vie avez-vous acquise avec Josélito au cœur du monde?

Je n’en reviens pas de la force des êtres humains. Quand je regarde Caroline, dans l’émission, qui parle de son neveu qui a tué des gens, qui est encore debout avec courage, j’ai beaucoup d’admiration pour eux. Moi, si ça m’arrivait, est-ce que je serais aussi fort?

Je pense que quand des épreuves du genre arrivent, des forces se déploient en nous. La loyauté chez les gens m’impressionne énormément. Josélito Michaud

Ton neveu, ton fils ou ton frère peut avoir enlevé la vie de quelqu’un et tu continues d’être là, de le défendre et de l’aimer. C’est gros, parfois, la capacité d’amour des gens.

Votre empathie et votre écoute font en sorte qu’on a l’impression que les gens se confient facilement à vous, comme s’ils étaient en thérapie. Avez-vous déjà songé à devenir psychologue?

Oui effectivement! Très jeune, comme mon enfance a été parfois difficile, j’avais toujours plus envie d’entendre les autres que de m’entendre moi. Je suis encore comme ça aujourd’hui. Lorsque j’écoutais les autres, leurs histoires et leurs préoccupations, j’avais l’impression de sortir de ma vie à moi, d’une certaine façon. Mais j’ai l’impression que j’ai la chance de le faire indirectement à la télévision, et je considère que c’est un grand privilège. En même temps, je ne suis pas outillé pour bien guider les gens, mais j’ai certainement une écoute qui leur permet d’être entendus. On vit dans une société où l’on écoute difficilement les autres. Par exemple, la pandémie a fait en sorte que beaucoup de gens se sont retrouvés tous seuls à la maison, et personne ne comprenait qu’ils trouvaient ça difficile. D’être entendu, c’est une affaire. Mais d’être écouté, c’est autre chose. Pour faire des entrevues de ce genre, il faut impérativement mettre une partie de soi et de sa vulnérabilité sur la table. Si on a des barrières ou des préjugés, on n’aura jamais droit à une confidence. La communication a lieu quand la personne sent qu’on est à la même place qu’elle. C’est très demandant, puisqu’il faut abandonner chaque fois une partie de sa résistance. Comme intervieweur, il ne faut jamais se cacher derrière une question.

Josélito au coeur du monde débute samedi le 12 septembre à 20h sur les ondes d'ICI Télé.