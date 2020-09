Mariana Mazza : ses coups de cœur télé d’enfant et d’ado

Humoriste, animatrice et comédienne, Mariana Mazza est une femme engagée et authentique qui n’a pas la langue dans sa poche. Dans son premier spectacle solo, Femme ta gueule, elle a abordé sans tabou de nombreux sujets de société. Son prochain spectacle, Impolie, sera présenté au Québec en 2021. Nous avons pu la voir tout l’été sur le plateau de l'émission radio-canadienne Bonsoir bonsoir!. Soulignons l'attention particulière qu'elle a pour ses vêtements, ses trouvailles inusitées, des créations d'ici hautes en couleur!

Mariana Mazza Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Quelle émission a marqué votre enfance? Quels souvenirs précis vous reviennent en tête quand vous pensez à cette émission?

J’adorais les émissions Télé-pirate et Chahut au bahut. Ces deux émissions me rappellent mon retour à la maison, après l’école. Je devais faire mes devoirs à mon retour, et quand j’avais terminé, c’était ma récompense.

Y a-t-il un personnage télé qui vous a marquée ou auquel vous vous êtes identifiée? Pourquoi ce personnage en particulier?

J’ai été marquée par le couple Ça va mal, joué par Bruno Blanchet et Guy Jodoin. Je ne sais pas pourquoi ça m’a marquée, mais je me souviens très bien de ces personnages.

Et ado, qu’est-ce que vous écoutiez? Aviez-vous un faible pour un personnage d’une série pour ados?

J’écoutais l’émission The O.C… et j’avais un faible pour tous les personnages de la série.

The O.C. Photo : warner bros./getty images/Warner Bros.

Est-ce que ça vous arrive encore d’écouter de l’animation ou des émissions pour lesquelles vous n’êtes plus le public cible? Si oui, lesquelles, et qu’est-ce que vous y trouvez qu’il n’y a pas dans les fictions ou les magazines télé?

Je n’écoute pas vraiment d’émission du genre présentement.

Je réécouterais une émission comme Radio enfer, qui est selon moi une émission jeunesse, mais qui n’infantilise pas les ados. Je trouve que ça manque dans certaines émissions. Mariana Mazza

Questions en rafale

Étiez-vous amoureuse d’un héros ou d’une héroïne de dessin animé?

Homer Simpson

Dans la série Chair de poule, quelle créature vous faisait le plus peur?

La poupée

Le Pantin Maléfique Photo : Chair de poule

Qui auriez-vous aimé être dans Dans une galaxie près de chez vous : le Capitaine, Bob, Flavien, Pétrolia, Serge, Valence ou Brad?

Je n’ai pas écouté cette émission, donc je ne connais pas bien les personnages.

Un moment de Watatatow qui vous a marquée?

Je n’ai jamais écouté cette émission non plus.

Team Les Simpson ou Les Pierrafeu?

Les Simpson