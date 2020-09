Rita Baga : ses coups de cœur télé d’enfant et d’ado

Véritable caméléon, Rita Baga a plus d’un tour dans son sac. Elle a même réussi à transformer Normand Brathwaite en icône glamour! Drag queen bien connue de la scène montréalaise, elle a contribué à la popularité des soirées au Cabaret Mado. Elle organise, depuis 2017, un grand concours annuel lors du Festival Fierté Montréal. Elle participe cette année à l’émission Canada's Drag Race, diffusée sur Crave, dont elle a remporté le premier défi. À Radio-Canada, vous pouvez découvrir sa personnalité pétillante lors d’une entrevue avec Jean-Philippe Wauthier.

Quelle émission a marqué votre enfance? Quels souvenirs précis vous reviennent en tête quand vous pensez à cette émission?

Le premier souvenir qui me vient en tête est La petite vie. On regardait ça assidûment. D’ailleurs, mon costume d’Halloween de deuxième année était Popa. Petit contraste avec les chics costumes de mes amis plutôt bourgeois de Boucherville!

Pôpa (Claude Meunier) et Môman (Serge Thériault) dans la série télévisée La petite vie Photo : Avanti Ciné Vidéo/Michel Tremblay

Y a-t-il un personnage télé qui vous a marquée ou auquel vous vous êtes identifiée? Pourquoi ce personnage en particulier?

J’écoutais souvent Les Simpson au retour de l’école et j’aimais bien imiter la voix du gars des bandes dessinées. C’est devenu un classique dans mon cercle d’amis.

Et ado, qu’est-ce que vous écoutiez? Aviez-vous un faible pour un personnage d’une série pour ados?

Alors que je découvrais ma queerness, je suis tombée sur l’émission Queer as Folk. J’avais un faible pour tous les personnages, mais de façon cyclique!

Est-ce que ça vous arrive encore d’écouter de l’animation ou des émissions pour lesquelles vous n’êtes plus le public cible? Lesquelles et qu’est-ce que vous y trouvez qu’il n’y a pas dans les fictions ou les magazines télé?

J’ai travaillé longtemps pour un camping familial et j’ai deux frères et sœurs, beaucoup plus jeunes. Disons que j’ai fait le tour des séries jeunesse et des films d’animation!

Mais X-Men, les séries animées, demeurent un incontournable dans les séries pour « plus jeunes » que je peux écouter encore aujourd’hui avec intérêt. Rita Baga

Questions en rafale

Si vous pouviez prendre la place d’un personnage de Radio enfer, ce serait lequel?

Bonne question! Ce serait Jocelyne pour les répliques savoureuses et Jean-Lou pour les scènes assez comiques du personnage.

Dans la série Chair de poule, quelle créature vous faisait le plus peur?

J’adorais Chair de poule! Certainement pas l’éponge maléfique. Hé! Hé! La voix du pantin maléfique était un peu épeurante, plus jeune.

Qui auriez-vous aimé être dans Dans une galaxie près de chez vous : le capitaine, Bob, Flavien, Pétrolia, Serge, Valence ou Brad?

Charles Patenaude! Que de répliques savoureuses!

Les principaux acteurs de la série télévisée Dans une galaxie près de chez vous. Photo : Télé-Québec/Zone 3

Un moment de Watatatow qui vous a marquée?

OK, on est vraiment dans mon époque ici! L’incendie, certainement. Quelle tragédie québécoise!

L’émission Le club des 100 watts a beaucoup donné de place aux ados. Du haut de vos 33 ans, vous diriez quoi aux ados d’aujourd’hui?

Profitez de la vie! Lâchez votre téléphone et allez jouer dehors (avec la voix de Ginette Reno dans C’t’à ton tour, Laura Cadieux, svp!). Rita Baga

Team Les zigotos ou Mixmania?

Mixmania, sans le moindre doute. Ça me faisait rêver à l’idée de faire de la scène et de chanter. Par contre, la chanson thème des Zigotos reste dans la tête pendant des semaines. Merci, là!