Présente dans les médias depuis 20 ans, elle a fait sa marque en écrivant 13 succès de librairie, dont Les lunchs de Geneviève, gagnant d’un Gourmand Cookbook Award dans la catégorie du meilleur livre de santé au Canada. On l’a également vue coanimer pendant six saisons l’émission Cuisine futée, parents pressés à Télé-Québec. Elle gardera sa bonne habitude de présenter des recettes simples, mais assurément gourmandes.

L’émission sera en ondes à partir du 18 septembre, mais vous avez déjà mis les pieds en studio. Pour vous et votre équipe, Savourer prend déjà forme. Qu’est-ce que vous nous préparez?

Ça fait longtemps que mon équipe et moi, on réfléchit à cette émission. Là, on passe du concept papier à l’écran. On est fébriles.

On veut donner un répit aux gens. Le quotidien est chargé et compliqué, et notre mission, c’est de simplifier la préparation des lunchs et du souper, les choix à l’épicerie et la gestion du frigo.

Souvent, on pense que manger santé, ça va être compliqué, long à préparer ou qu’il y aura des ingrédients difficiles à trouver. Non, on peut s’en sortir et bien manger, même avec la batterie à plat et avec les enfants qui nous tournent autour. Geneviève O’Gleman

Si je veux être utile comme nutritionniste, il faut que j’arrive avec des solutions faciles, qui ne vont pas négliger la santé et le plaisir de manger, tout en étant abordables.

Être nutritionniste, c’est être en mission santé?

Cuisiner des recettes saines, c’est un geste d’amour. C’est prendre soin de soi et des gens qu’on aime. Et ce n’est pas par la privation que ça passe. Tout ça fusionne. C’est mon cheval de bataille depuis le début de ma carrière. Pour moi, si c’est santé et que ça goûte le carton, ça ne passe pas!

Toutes mes recettes doivent passer le test de la santé et de la simplicité, et avoir un goût savoureux.

Saumon à l’orange à broil Photo : O’Gleman média inc./Marc-André Lapierre

Depuis 20 ans, quels changements avez-vous remarqués parmi les comportements alimentaires au Québec?

Le désir de manger moins de viande est marqué. Au début de ma carrière, je devais militer pour intégrer le tofu et les légumineuses au menu. Maintenant, les gens viennent vers moi pour me demander des recettes végé.

Les gens cuisinent et mangent plus en famille. C’est devenu plus important. Ils achètent moins de repas déjà faits. Ça dépanne, le prêt-à-manger, mais les gens sont plus critiques.

Outre les recettes, chaque semaine il y aura des discussions autour de votre table.

Oui! Il y aura toujours un thème : les lunchs, manger moins de viande, le gaspillage alimentaire… L’émission repose sur des recettes, mais il y a toujours un prétexte pour apprendre quelque chose et des personnes avec moi pour en discuter : productrice ou producteur local, spécialiste du milieu en acériculture, en apiculture, en boucherie et en boulangerie, entre autres, et personnalités invitées.

Manger, c’est un geste qui doit être en accord avec nos valeurs. Je veux qu’on devienne plus critiques par rapport à ce qu’on achète et à ce qu’on met dans notre panier. Geneviève O’Gleman

Ce n’est pas plus long acheter un miel du Québec qu’un miel d’Argentine. Ils sont côte à côte sur la tablette, à l’épicerie. Acheter le miel québécois, c’est un choix environnemental qui encourage notre économie, notre biodiversité, ainsi que nos travailleurs et travailleuses de l’alimentation. C’est un geste social, économique et environnemental.

COVID et l’alimentation : avez-vous l’impression que le confinement a transformé les habitudes alimentaires des gens? Allô, le pain!

Les gens se sont mis à plus cuisiner, manifestement! Il y a des gens qui ont appris à mieux gérer leur garde-manger. Aller à l’épicerie est devenu plus compliqué, donc les gens ont dû espacer leurs visites. Ça a un effet sur les habitudes d’achat. Ça incite à moins gaspiller. Les gens ont aussi dû faire face à l’insécurité financière.

Je n’ai jamais autant travaillé que durant la pandémie. Avec mon équipe du site web de Savourer, on voulait être présents pour aider les gens dans leur quotidien. On y a mis toutes nos ressources. Il y avait tous les cas : les travailleurs et travailleuses de la santé qui doivent se nourrir rapidement, l’entraide en cuisinant, les parents en télétravail sur la table de la cuisine, les collations pour les enfants, etc.

Je veux fondamentalement être utile dans la vie! Et aider! Geneviève O’Gleman

Geneviève O'Gleman Photo : O’Gleman média inc./Marc-André Lapierre

Questions en rafale

Trois mots pour décrire votre émission…

C’est facile : savoureux, santé et simple!

Si je te dis respecter le produit ...

(rire) Je pense tout de suite à l’émission Les chefs!, mais surtout que c’est important de respecter les gens derrière le produit.

Qu’est-ce qu’on devrait toujours acheter localement?

Tout ce qu’on peut. Tout! En tout temps, pas juste pendant le temps des récoltes.

Qu’est-ce que vous aimez dans le monde culinaire?

La découverte! Ça fait déjà 20 ans que je suis dedans et j’apprends encore tout le temps.

Qu’est-ce que vous n'aimez pas dans le monde culinaire?

Le sentiment de culpabilité en mangeant. Qu’on joue sur la culpabilité, ça me rend folle. Je suis la première à aimer les croustilles, les frites et le chocolat. J’aimerais que la culpabilité n’existe pas, que manger soit un plaisir.

Votre salle à manger est de quelle couleur?

Ouf! Elle est en rénovation! Sinon, elle est lumineuse avec une grande table pour accueillir des gens!

Que mangez-vous pour déjeuner?

Des muffins anglais avec du cheddar.

Quel est votre plat réconfort par excellence?

Les pâtes! La cuisine italienne est ma cuisine préférée. J’ai habité en Italie dans une ancienne vie!

Que détestez-vous manger?

J’aime quand c’est frais et de qualité. Je n’aime pas les choses qui ne goûtent rien, par exemple une fraise de Californie, belle, mais sans saveur.

On pourrait parler d’émission culinaire, mais ce serait résumer le tout un peu simplement. Il y aura, oui, des recettes, mais aussi des discussions sur cette activité récurrente qu’est manger!

Savourer

À partir du 18 septembre, 16 h