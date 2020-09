Notre vie : 5 bonnes raisons de plonger dans la troisième saison

Une nouvelle saison de Notre vie (This Is Us) est diffusée sur ICI Télé du lundi au vendredi à 17 h. Voici cinq raisons pour vous convaincre d’entamer la suite de cette série touchante. La grossesse de Kate, les grands projets de Randall, le passé secret de Jack, l’arrivée d’un nouveau-né et la nouvelle flamme de Kevin. Voilà tant de raisons d'avoir des émotions fortes en fouillant davantage l'histoire de cette famille.