Katherine Levac et L'amour est dans le pré : un match parfait!

Katherine Levac est la nouvelle animatrice de L'amour est dans le pré

Je ne me sens pas animatrice, mais plus accompagnatrice. J’ai plus l’impression que je vais « matcher » mes cousins que d’animer. Katherine Levac

Elle rassure Jean-Philippe tout de suite : pas d’unions entre cousin-cousine en vue! Justement, le but de cette téléréalité est de « défaire ça » (le concept d’union dans une même famille) et d’aider les participants et participantes à élargir leurs réseaux.

Venant elle-même d’un petit village, Katherine connaît bien la réalité des gens qui vivent en région plus isolée. Elle sait qu’en plus d’avoir vite fait le tour, les propriétaires de fermes travaillent très fort et tout le temps, donc son rôle sera donc d’aider à faire rayonner leurs recherches de l’âme sœur partout au Québec.

Intérêt pour l’être humain derrière le fermier

La nouvelle marieuse des agriculteurs et agricultrices du Québec espère sincèrement que la formule de l’émission ne changera pas trop, car elle adore le concept tel qu’il est, et ce qu’elle apprécie le plus, c’est l’incidence réelle de l’émission dans la vie des candidats et candidates, l’aspect humain et sincère de la quête de ces gens.

À l'horizon, L'amour est dans le pré pour des fermiers LGBTQ+

À l'horizon, L'amour est dans le pré pour des fermiers LGBTQ

Difficile de trouver l’amour lorsqu’on vit dans un petit village et qu’on travaille 24/7 et peut-être encore plus pour les gens de la communauté LGBTQ+. La nouvelle animatrice annonce qu’il y a de très bonnes chances que des gens de toutes orientations sexuelles et identités de genre soient recrutés pour la nouvelle saison.

En 2021, c’est ça le vibe! Katherine Levac

L'amour, existe encore!

Et c’est confirmé par Louise et Nicolas, le couple chouchou de la dernière saison de L'amour est dans le pré : l’amour existe encore. Filant le parfait bonheur depuis leur participation, les deux préfèrent dire que leur histoire d’amour est une inspiration, plutôt qu’un modèle pour les fermiers célibataires. Les tourtereaux qui ont maintenant plus de vécu ensemble résument bien l’authenticité et l’émotion derrière les unions qui peuvent se créer à L’amour est dans le pré. Écoutez leur passage à Bonsoir bonsoir! :

Louise et Nicolas ont des conseils pour Katherine Levac

Bonsoir bonsoir! Du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé.