Michel Tremblay annonce sa prochaine pièce en primeur

Michel Tremblay a pu terminer, le 14 mars, pendant qu’il était en Floride, son dernier roman avant de rentrer au pays. Il a profité du fait qu’il était confiné chez lui pour écrire une autre pièce.

Jean-Philippe Wauthier lui demande si son côté créatif a été affecté par la pandémie.

Non, j'ai écrit une couple de pièces d'une demi-heure. Je ne peux pas vous en parler. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouvais... mon Dieu, c'est un scoop, je trouvais qu'on avait beaucoup parlé des aînés, mais qu'on ne leur avait pas donné la parole, alors j'ai écrit une petite pièce sur un couple de deux personnes de 90 ans qui ont été obligées de se séparer à cause de la pandémie.

Jean-Philippe Wauthier exprime le fait qu’on vit une époque qui va marquer la société. L’avenue du Mont-Royal est fermée, et l’animateur demande à l’écrivain s’il trouve que la société est rendue si à boutte que ça.

Ce qui est dommage, c'est l'environnement. Je n'ai rien contre les rues piétonnières. Il y a des terrasses un peu partout, mais il y a un couloir pour aller vers l'est, et l'autre pour aller vers l'ouest. Qu’on le suggère, c'est correct, mais qu’on me le rappelle avec des flèches aux 50 pieds, j'avais l'impression d'attendre à la queue pour aller m’acheter une pinte de lait.

Michel Tremblay