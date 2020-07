Rita Baga fait déjà sa marque à Canada’s Drag Race

La compétition des candidates multitalentueuses

Il faut vraiment être une artiste accomplie dans de nombreuses sphères pour atteindre les sommets dans le milieu des drag queens. Il faut savoir coudre, se maquiller, créer des personnages, apprendre des chorégraphies et avoir beaucoup de répartie. Sur les 12 candidates de la première saison, une seule sera couronnée à la dernière émission!

Rita Baga illumine la scène montréalaise depuis 2007. Avec son solide bagage comme drag queen, elle a bon espoir de se rendre loin dans la compétition.

Regarder l'entrevue avec Rita Baga

La compétition télévisée Canada's Drag Race : que la meilleur gagne

Rita Baga transforme Normand Brathwaite

À l’été 2019, Jean-Philippe Wauthier avait invité sur son plateau l’artiste afin qu’elle transforme Normand Brathwaite en Norm Androgyne.

Normand Brathwaite Photo : La production est encore jeune inc./Karine Dufour

Chez nos voisins du Sud et à l’international, la compétition est un véritable phénomène. Les admirateurs et admiratrices se rassemblent jusque dans les bars pour l’écouter en groupe. Les drag queens gagnantes (ou pas) deviennent de véritables vedettes, suivies par des milliers de gens sur les médias sociaux, en plus de participer à de grands spectacles partout dans le monde.