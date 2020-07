Les femmes à l’honneur au cinéma, avec Brigitte Poupart

On connaît Brigitte Poupart à la télé sous les traits d’Isabelle Corbeil dans Unité 9 et de Tina dans la série 5e rang. Au cinéma, elle s’est brillamment illustrée dans Les affamés de Robin Aubert – son rôle lui a valu l’Iris de la meilleure actrice de soutien au Gala Québec Cinéma en 2018 –, dans Monsieur Lazhar en 2011 ou encore dans un film osé sur la sexualité des femmes, Les salopes ou le sucre naturel de la peau, en 2018. La comédienne, metteuse en scène et réalisatrice du documentaire Over My Dead Body affirme plus que jamais son engagement en tant qu’artiste femme.

La parité au cinéma

Selon Brigitte Poupart, les femmes sont très peu présentes derrière la caméra dans l’industrie du cinéma. Bien que le talent et les qualités artistiques des femmes soient de plus en plus reconnus, les obstacles pour atteindre la parité sont encore nombreux.

Le jour où une femme va être capable de se planter avec un budget de 14 millions pour faire un film (comme c’est le cas de certains hommes), eh bien là, on aura atteint la parité. Brigitte Poupart

Selon l’artiste, les mesures incitatives telles que les quotas sont une planche de salut. Pour avoir plus de poids dans le milieu, voici ce qu’elle prodigue.

Il faut s’imposer, il faut arriver en gang, il faut une solidarité, il faut que le nombre s’exprime, car si on est toujours toute seule à cogner à la porte, ça ne se passera pas. Brigitte Poupart

Tordre le cou aux clichés

Depuis les débuts du cinéma, le septième art reflète le réel et notre façon de fonctionner comme société. Et de plus en plus, les progrès des luttes féministes sont montrés sur les écrans.

Il faut des personnages principaux de femmes fortes pour donner des modèles aux jeunes filles. Brigitte Poupart

Trop douces, pas capables de diriger une équipe, les réalisatrices ont parfois mauvaise presse. Voici ce qu’en pense celle qui a la cause féminine tatouée sur le cœur.

Ce n’est pas vrai qu’on fait juste des histoires intimes qui touchent nos menstruations et nos relations sexuelles. On a de grandes histoires à raconter. On a aussi des mythes, des légendes, des histoires politiques. Brigitte Poupart

Les femmes et le cinéma, meilleurs ennemis?, avec Brigitte Poupart

Le coup de cœur cinématographique de Brigitte Poupart

Tu as crié : Let me go, un documentaire d’Anne-Claire Poirier