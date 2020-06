C’est quoi, un bon personnage méchant au cinéma? Réponse du comédien Pierre Lebeau

On connaît Pierre Lebeau pour ses rôles marquants au cinéma, comme Méo dans Les boys ou Séraphin dans le film de Charles Binamé Séraphin : Un homme et son péché. Il est aussi présent au théâtre, où il a joué dans de nombreuses pièces cultes comme Cantate grise de Samuel Beckett ou Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès. Et bien sûr, on l’a vu à la télé, notamment dans la série Fortier, pour laquelle il a remporté les prix Metrostar et Gémeaux de la meilleure interprétation.

Pierre Lebeau incarne l'ancien maire de Montréal Camilien Houde dans la pièce Camillien Houde, « le p’tit gars de Sainte-Marie » Photo : Gabrielle Desmarchais

Les deux facettes du personnage méchant

Selon ce comédien qui s’est illustré dans plusieurs rôles de ce genre, il en existe plusieurs types, mais ceux-ci possèdent tous un élément en commun :

Ce sont des personnages à deux dimensions : ils ont une certaine humanité et une psychologie souvent trouble. Pierre Lebeau

Comment jouer un méchant ou une méchante?

Pour cet artiste exigeant, tous les détails comptent : la gestuelle, les tics de langage, les rictus...

Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu outrancier. Si on reste dans des schémas sages, il y a peu de chance que ça marche. Pierre Lebeau

Il croit aussi qu’une bonne équipe de tournage (interprétation, réalisation, scénario, direction photo et maquillage) est nécessaire à la réussite de la composition d’un personnage méchant.

C'est quoi un bon méchant de cinéma?, avec Pierre Lebeau

Son meilleur personnage méchant au cinéma

Robert Mitchum dans le film La nuit du chasseur (The Night of the Hunter), de Charles Laughton