Les cinéastes du Québec ont-ils plus de talent que les autres? Réponse de Pascale Bussières

La comédienne Pascale Bussières a 36 films à son actif, dont Emporte-moi, de Léa Pool, et Eldorado, de Charles Binamé. Cette actrice qui a joué l’héroïne du premier film de Denis Villeneuve – Un 32 août sur terre (1998) – nous dresse le portrait du réalisateur.

Le réalisateur désormais au panthéon du cinéma mondial prépare sa version du film de science-fiction Dune, dont la sortie est prévue pour 2020.

Les actrices et acteurs du cinéma hollywoodien sont friands des rôles donnés par les réalisatrices et réalisateurs québécois. Pascale Bussières évoque deux raisons pour justifier ce succès du cinéma québécois. Tout d’abord la situation unique de la province :

Ensuite, l’explication économique :

On n’a pas d’argent, donc on fait des miracles! [...] Quand tu as des moyens infinis, c’est difficile à gérer. Plus il y a d’argent, plus il y a les problèmes qui viennent avec. [...] Et peut-être que tu as moins de liberté et de marge de manœuvre.

Pascale Bussières