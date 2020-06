Les mots de Kim Thúy pour parler du Québec

Voici la transcription de son texte :

Pour moi, le Québec est une femme

Cheveux au vent, libre comme l’air

Puissante et tendre dans le même souffle

Paradoxale, sans se contredire

Le Québec est une femme dynamique qui ose rêver

Et surtout, qui ose réaliser ses rêves

D’un côté, elle chante, danse, joue sur les plus grandes scènes du monde

De l’autre, elle crée, imagine, gère, dirige des grands projets

De Paris à Tokyo, de Los Angeles à Dakar, de São Paulo à Rangoun



Le Québec est une femme géante

Qui a des bras assez longs pour embrasser tout son entourage

Qui a des jambes assez fortes pour rester ancrée et solide devant les épreuves

Qui a des paumes assez profondes pour applaudir haut et fort

Et qui a des yeux tout le tour de la tête

Pour regarder loin devant et loin derrière en même temps

Et surtout, le Québec a une voix si robuste, si vraie, si colorée

Que son « Je t’aime » peut faire vibrer 8,5 millions de cœurs à l’unisson

Bonne fête à nous!

Kim Thúy décrit son Québec

Kim Thúy, une fière Québécoise

L’autrice raconte s’être sentie québécoise dès qu’elle a mis les pieds à Granby, sa terre d’accueil. Elle s’est sentie adoptée et se dit fière d’être québécoise.

Je pense qu’il y a une certaine pudeur [des Québécois] à se trouver beaux, à se trouver bons. Je crois que le fait que je vienne de l’extérieur – je suis une enfant adoptée d’une certaine façon – [me donne] le droit de nous dire à quel point on est beaux, et j’ai un comparatif avec ce qui était avant. Kim Thúy

Ne pas oublier les artisans

En fin d’émission, l’autrice a rappelé, avec son enthousiasme habituel, l’importance des artisans et des artisanes, qui ajoutent de la beauté dans notre quotidien.

