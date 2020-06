Diversité, quotas et cinéma noir avec la réalisatrice Carmine Pierre-Dufour

Les événements du cinéma noir

Pour en parler, Helen et Philippe-Audrey accueillent la réalisatrice Carmine Pierre-Dufour scénariste et coréalisatrice du court métrage Mahalia Melts in the Rain (2019), produit par Colonelle films.

Cette jeune cinéaste de la diversité témoigne de l’importance de créer un sentiment d’appartenance et de donner toute sa place au cinéma issu des communautés noires, notamment via des événements d’envergure.

Des initiatives comme le Gala Dynastie ou le Festival international du film black de Montréal sont des endroits où l’on se sent reconnus, où l’on a l’impression que l’on n’est pas seul. Ça rassure! Carmine Pierre-Dufour

Les superproductions

Depuis plusieurs années, des films comme Black Panther ou Wonder Woman démontrent la volonté d’Hollywood d’élargir la représentativité de la société dans ses films. À croire que les mégaproductions se sont emparées de cette mission sociale. Carmine Pierre-Dufour nous donne son avis à ce sujet.

Est-ce que c’est un devoir ou une responsabilité? Je ne sais pas, mais aux États-Unis, ils se sont rendu compte que la diversité en ce moment, c’est payant. Carmine Pierre-Dufour

Le film La panthère noire prend l'affiche vendredi. Photo : Marvel Studios

Les quotas, une solution?

Pour la réalisatrice, les quotas sont nécessaires pour faire bouger les choses, bien que l’on s’en passerait volontiers. Comment ces quotas fonctionnent-ils?

Un mauvais projet ne sera jamais choisi. À qualité égale, il s’agit de donner un petit coup de pouce au sujet de la diversité, un petit coup de pouce aux projets de femmes réalisatrices. Je pense que c’est important de le faire en ce moment. Sinon, ça ne va pas changer. Carmine Pierre-Dufour

Pour finir, voici ses suggestions de courts métrages issus de la diversité :

Kinship, Jorge Camarotti

Nous avions, Stéphane Moukarzel

Y'a-t-il assez de diversité au cinéma?, avec Carmine Pierre-Dufour