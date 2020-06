Julie Le Breton et Serge Denoncourt mènent Jean-Philippe Wauthier en bateau

Voyez le coup monté de Serge Denoncourt et Julie Le Breton

Serge Denoncourt va-t-il trop loin avec son amie Julie Le Breton?

Dans sa chronique, Serge Denoncourt commence par différentes questions banales qu’il reproche souvent à Jean-Philippe de poser durant ses entrevues.

Chaque fois que Jean-Philippe essaie d’intervenir, Serge Denoncourt le remet à sa place. Il finit donc par le laisser faire son entrevue et assiste, impuissant, à la descente aux enfers de la pauvre Julie Le Breton.

Julie Le Breton Photo : La production est encore jeune

Puis arrive la question à deux cents piastres.

Serge Denoncourt ose faire un parallèle entre les personnages de Julie Le Breton (Milady de Winter, Délima Poudrier, Mme de Merteuil), des femmes qui sont seules, amères et qui ont souvent été abandonnées, et sa situation actuelle. Julie Le Breton a révélé plus tôt qu’elle était célibataire et qu’elle avait passé tout son confinement complètement seule.

C’est une question qui te met mal à l’aise? , lui demande Serge Denoncourt.

Ben, un petit peu parce que tu es au courant de certaines affaires de ma vie. Je trouve ça un peu particulier que tu ailles là , lui répond-elle, les larmes aux yeux et le motton dans la gorge.

Jean-Philippe est mal à l’aise, il ne cesse de rire jaune et puis tente de reprendre l’entrevue pour détendre l’atmosphère.

Jean-Philippe Wauthier Photo : La production est encore jeune

Puis Serge en rajoute en disant qu’il se sent vraiment mal et qu’il s’excuse. Julie et Serge jouent le jeu jusqu’au bout et annoncent finalement que c'était un coup monté, en lançant des confettis.

Une belle complicité

Julie Le Breton et Serge Denoncourt se connaissent depuis fort longtemps. Elle a été son élève lorsqu’elle étudiait au Cégep de Sainte-Thérèse. Depuis, elle a souvent travaillé avec lui au théâtre.

Le duo avoue même avoir répété son numéro durant la fin de semaine.

Ça, Jean-Philippe, c’était surtout pour vous montrer c’est quoi, une grande actrice. C’était le but de la chronique. Serge Denoncourt

C’est réussi!