La fin du marathon pandémique apocalyptique pour Infoman

Pour cette dernière, nous avons eu droit au classique résumé coronaviral de la semaine, avec la nouvelle coupe de cheveux de Justin Trudeau et les problèmes récurrents en matière de son chez les membres de l’Assemblée nationale.

Justin Trudeau Photo : Zone 3

MC Gilles nous a aidés à démêler le florilège de pancartes et de gensses présents à la manifestation contre le projet de loi 61 à Québec.

Manifestation loi 61 Photo : Zone 3

Jean-René a ramené son Gros laboratoire pour quelques questions d’actualité liées à la COVID. Qui pense qu’il y aura une deuxième vague? Qui accepterait de recevoir le vaccin contre la COVID? Qui a fait du pain? Qui a perdu son emploi à cause de la COVID?

Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie Photo : Zone 3

Et, mon coup de coeur, Chantal Lamarre et son échantillon de tous les grands événements annulés : un pot-pourri avec Sol Zanetti, un spectacle de pyrotechnie avec Benoit McGinnis, Maripier Morin au Festival du cochon, et plusieurs autres.

Les grands événements de l'été distancés

Exclusivité : COVID et design

Parce qu’Infoman n’est jamais à court de contenu, l’équipe a même inclus un segment qui n’a pas été diffusé lors de la dernière émission, faute d’espace.

Le chroniqueur Marc-André Carignan a recensé quelques bijoux de combinaisons à l’épreuve de la COVID.

Le guide de survie à la pandémie d’Infoman

Durant les dernières semaines, le scientifique animateur Jean-René Dufort est venu à notre rescousse avec des tutoriels pratiques :

Jean-René Dufort Photo : Zone 3

On leur doit une fière chandelle!