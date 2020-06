Jean-Philippe Wauthier se fait surprendre par Alexandre Barrette à Bonsoir bonsoir!

Un peu envieux de l’allure de sex symbol de l’invité Jay Du Temple, Alexandre Barrette s’est permis de changer complètement d’apparence sous nos yeux.

Avec tes meilleures photos, tu as 50 000 likes. Moi, ma meilleure photo, j’ai 612 likes. Mais ça va changer ce soir. Alexandre Barrette

Point culminant de la métamorphose : il a sorti une tondeuse de sa poche pour se raser le crâne.

Alexandre Barrette prend le look de Jay Du Temple. Photo : La production est encore jeune /Pascal Roberge

Jay Du Temple était en délire. Jean-Philippe Wauthier était bouche bée en voyant la tournure que prenait la situation. On ne le savait pas , dit-il.

Voyez la métamorphose d’Alexandre Barrette

Alexandre Barrette devient Jay Du Temple sous nos yeux

Un café avec le père de Jean-Philippe, Jean Wauthier

Puisque c’est la fête des Pères dimanche, Jean-Philippe Wauthier s’est entretenu avec son père Jean par Skype.

Père et fils Wauthier ont eu une très intéressante discussion sur l’évolution de la paternité selon leur génération. Tout était très sérieux et touchant jusqu’à ce qu’Alexandre Barrette vienne s’introduire sans crier gare dans la conversation. C’était un coup monté entre Alexandre et Jean Wauthier.

Les deux se connaissent très bien et jouent souvent au golf ensemble. Alexandre revendique même le titre de fils adoptif de Jean Wauthier!

Voyez l’entrevue de Jean-Philippe Wauthier avec son père