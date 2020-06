Adopter un chien : mythes et réalités

Pour adopter un chien vivant dans un refuge, il faut en trouver un qui vous convient parfaitement.

VRAI

Un chien du refuge en attente d'être adopté. Photo : Radio-Canada/Sarah Pedneault

Tout comme un bon éleveur ou une bonne éleveuse, les personnes responsables des adoptions voudront s’assurer que vous trouverez un chien parfait pour vous. Elles vous conseilleront et vous parleront du tempérament des chiens. Elles les connaissent et ont interagi avec eux. Demander à connaître le passé de l’animal peut vous aider à faire un choix. Cependant, son historique est rarement accessible.

Toutefois, vous devez déjà savoir quels types de chiens (races et croisements) vous attirent. Sa taille est-elle importante pour vous? Quel âge aimeriez-vous qu’ait votre animal? On vous proposera sans doute de rencontrer l’animal. Faites alors des tests. Vous voudrez savoir comment il joue avec les êtres humains, ou en présence d’enfants ou d’autres chiens. Vous voudrez peut-être aussi savoir comment il réagit aux manipulations (demandez toujours la permission au personnel du refuge avant de mener des tests semblables). Enfin, essayez de ne pas adopter l’animal sur un coup de tête. Prenez le temps d’y penser. Revenez le visiter, prenez-le à la maison pour une nuit ou deux. Rappelez-vous qu’une adoption, c’est pour la vie!



Adopter un chien se fait avant tout avec le cœur. Sa race ou notre mode de vie, c’est secondaire.

FAUX

Marie-Josée adopte un autre chien, Litchi, et nous parle de la complexité de l'entraîner en agileté. Photo : Zone3

Avant d’adopter un chien, vous devez savoir que ce geste aura des répercussions sur votre vie pour les 15 années à venir. Voici quelques questions à vous poser avant de faire le saut! Pourrez-vous subvenir à ses besoins tout ce temps? Prévoyez-vous déménager? Si oui, il faut penser à l’environnement que vous fournirez à l’animal. Prévoyez-vous voyager? À quoi ressemble votre mode de vie? Aimez-vous les activités sportives ou avez-vous plus des habitudes casanières? Voulez-vous un chien pour exercer des activités avec lui en extérieur ou simplement pour avoir un compagnon de tous les jours? Serez-vous en solo avec lui? Est-ce un chien que vous voulez pour les enfants? Est-ce que vos enfants sont en âge de prendre toutes les responsabilités que cela représente? Avez-vous les moyens et les ressources nécessaires pour lui offrir des soins et une nourriture de qualité? Suivrez-vous des formations afin de bien l’éduquer? En ce qui concerne la race, des spécialistes de l’élevage sauront vous guider et bien vous conseiller quant aux tempéraments des chiens et veilleront à ce que votre environnement et votre style de vie leur soient adaptés.

Adopter un animal adulte, c’est un geste très altruiste.

VRAI

L'euthanasie à domicile de vos animaux de compagnie en fin de vie sera désormais possible. Photo : iStock

Quand on veut donner une seconde chance à un animal, il faut considérer plusieurs aspects. D’abord, son état général. A-t-il des maladies qui nécessitent un suivi de près, des médicaments ou des traitements? Avez-vous les moyens financiers d’y répondre adéquatement? L’environnement est-il adéquat pour les conditions que présente ce chien gériatrique? Avez-vous ce qu’il faut pour aider un chien qui pourrait être ou devenir incontinent et qui pourrait présenter un syndrome de dysfonctionnement cognitif? Le chien a-t-il besoin d’une nutrition spéciale? C’est certes un beau geste, mais il comporte son lot de responsabilités. Pour adopter un chien adulte, il est préférable d’avoir le profil d’un aidant naturel ou d’une aidante naturelle.

