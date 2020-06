Le dressage canin : mythes et réalités

On peut se passer de consulter un ou une spécialiste en éducation canine.

FAUX

Un nouveau programme d’élevage et de dressage de chiens-guides pour les Canadiens vivant avec une perte de vision est à la recherche d’éleveurs de chiots pour les régions de Winnipeg, Toronto et Halifax. Photo : Radio-Canada

Si ce n’est pas vital, c’est fortement recommandé! En voici toutes les raisons.

● Cela vous aidera à prévenir les problèmes. Un éducateur ou une éducatrice d’expérience vous aidera à cerner des comportements à surveiller. Cela vous permettra d’agir de manière préventive.

● L’éducateur canin ou l’éducatrice canine a une boîte à outils bien garnie et saura vous transmettre les modes d’emploi pour entraîner votre chien de façon efficace et bienveillante afin que vous puissiez lui faire adopter n’importe quel comportement.

● Un éducateur ou une éducatrice vous permettra de reconnaître si certains comportements sont ou peuvent devenir problématiques, et d’apprendre comment appliquer des protocoles de modification des comportements éprouvés et reconnus.

● Enfin, un ou une spécialiste vous évitera de perdre du temps et de commettre des erreurs, et vous permettra d’établir avec l’animal une belle relation basée sur la confiance.

On ne dresse pas un chien comme un chat.

FAUX

Chats et star Photo : Markham Street Films

Les théories de l’apprentissage sont les mêmes pour toutes les espèces animales. Les méthodes sont adaptées en fonction de chaque individu : selon ses capacités d’apprentissage et d’adaptation, ainsi que son rythme, dans le respect de ses limites et de sa motivation. Il faut bien comprendre le langage d’une espèce afin de déceler les émotions négatives que l’animal pourrait exprimer et ainsi agir en conséquence, toujours dans le respect de ce que l’animal exprime. Entraîner un être vivant, c’est comme avoir une conversation; il nous dit ce qui va et ce qui ne va pas. À nous d’être pédagogues!

Les chiens communiquent.

VRAI

Ghia Photo : Radio-Canada/Myriam Lafrenière

Pour bien dresser votre chien, il faut essayer de mieux comprendre son langage. Les problèmes de comportement proviennent très souvent de problèmes de communication. Le chien et l’être humain ne se comprennent pas toujours bien, souvent parce qu’on ignore ce que l’animal tente de dire et aussi parce que l’on interprète mal ce qu’il communique. S’il grogne, par exemple, on pense qu’il veut dominer, alors qu’il exprime peut-être simplement de la peur.

