Jean Lessard, l’homme qui murmurait à l’oreille des chiens

Jean Lessard se dit reconnaissant d'avoir eu plusieurs tribunes dans sa carrière. Depuis les 15 dernières années, on a notamment pu le voir à la télévision dans les magazines animaliers Pas si bête que ça (TQS), Animo (Radio-Canada) et On s’aime en chien (ICI Explora et ICI Télé).

La télé m’a permis de m’adresser au plus grand nombre et de promouvoir à grande échelle des méthodes éthiques et respectueuses de l’animal. Jean Lessard

Le meilleur ami des chiens

En plus d’apparaître à la télé québécoise, Jean Lessard est invité à travers le monde pour enseigner ses méthodes à des entraîneurs et entraîneuses en France, en Suisse, en Italie, en Belgique, en Espagne, au Mexique et aux États-Unis.

Ça m’amène à propager encore plus mes méthodes rigoureuses et à rencontrer plein de réalités différentes en lien avec nos rapports entre l’être humain et les chiens. Jean Lessard

La troisième saison

Dans cette nouvelle saison présentée dans le même format que les saisons précédentes, on découvre notamment de nouvelles solutions de dressage et de nouvelles races de chiens.

Pour vous aider à patienter d’ici l’arrivée de la nouvelle saison, regardez la bande-annonce de l’émission.

Extrait du 30 juin 2020

Voici les chiens de la troisième saison en photos

On s’aime en chien, les mardis à 19 h 30 à compter du 30 juin