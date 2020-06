Des équipes confinées pour tourner à moins de deux mètres, une bonne idée?

Tu me sors de ma cassette d’entrevue en tabarouette avec cette question… Ok, je vais prendre position parce qu’il n’y a pas beaucoup d’actrices et d’acteurs qui se sont prononcés là-dessus , mentionne Bianca Gervais.

Elle se dit très inquiète et bousculée par cette façon de faire qui demande pour les comédiens et les comédiennes une très grande disponibilité, surtout pour les tournages qui se font sur plusieurs mois. « On va être obligés de disparaître de nos vies familiales et de nos responsabilités pour gagner notre vie... Je vais disparaître huit mois dans la vie de mes enfants? C’est improbable. »

Elle est préoccupée par le fait que des parents comédiens décrocheront moins de rôles justement parce qu’il sera plus compliqué de jongler avec cet aspect de leur vie familiale si l’équipe doit être confinée.

Je ne suis pas Ovila Pronovost. Je ne peux pas partir huit mois dans le bois. Bianca Gervais

Regardez l’entrevue avec Bianca Gervais

Le confinement pour les équipes de tournage, une bonne idée?

Elle concède que cette façon de faire peut être une bonne idée pour les petits plateaux ou les tournages de courte durée.