La poésie des mots d’enfants avec Simon Boulerice

L’auditoire a répondu à l’appel de Simon Boulerice, qui voulait récolter les mots d’enfants; ces réflexions à la fois drôles, étonnantes, brillantes et poétiques qui surgissent avec l’apprentissage d’une langue. Selon les enfants, on peut avoir sur les épaules « de jolies taches de douceur », on peut également « chuchoter des pieds » ou encore « couleurdonner ses vêtements. »