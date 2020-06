 La fête du Canada - Ensemble 

Les spectateurs et spectatrices pourront apprécier les prestations des artistes Natasha Kanapé Fontaine, Ria Mae, Corneille, Avril Lavigne, Charlotte Cardin, Loud, Alex Nevski, Alexandra Stréliski, Roxane Bruneau, Sarah McLachlan, Alanis Morissette, Shane Koycan, Radio-Radio, Damien Robitaille, The Jery Cans, Joël Plasket et plusieurs autres.

Les artistes qui se produiront lors de la fête du Canada Photo : Radio-Canada

L’émission sera diffusée sur ICI Radio-Canada Télé et sur cette page.