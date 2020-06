Quand les dragons versent des larmes

Les Produits adaptés Handy

Si vous avez regardé la toute dernière émission, vous avez sans doute ressenti une forte émotion en voyant la présentation de Marie-Christine Goupil, de Saint-Malachie. Mère d'une enfant handicapée, la jeune femme a décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat lorsqu'elle s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin pour des vêtements adaptés aux enfants ayant moins de tonus ou de flexibilité. Non seulement elle reçoit de nombreux témoignages de parents qui ont adhéré à ses produits, mais en plus, elle s'est découvert une force et une passion pour la gestion d'entreprise. Aider les autres l'aide à grandir et à se réaliser, tout en s'occupant de ses trois enfants.

Si vous l'avez manquée, la fin surprise de la présentation vous laissera sans mot. À vos mouchoirs!

Présentation : Les Produits Adaptés Handy

Sibelle

C'est pour aider les femmes qui perdent leurs cheveux à la suite de traitements contre le cancer que Dominique Van Winden a lancé Sibelle. Visiblement émue par la cause, la dragonne Isabèle Chevalier, dont la mère a eu deux cancers du sein, a conclu une entente avec l'entrepreneure.

Présentation : Sibelle

Un Cadeau du Ciel

Que laisserez-vous à vos proches à la fin de votre vie? Évidemment, il y aura un testament, des biens et des souvenirs, mais qu'aimeriez-vous laisser de plus pour apaiser la peine de ceux et celles que vous aimez? Marie-Ève Chamberland a pensé offrir un service clés en main vous permettant de laisser des messages personnalisés aux gens qui sont importants pour vous. Georges Karam, un dragon habituellement redoutable, a eu une grosse vague d'émotion en pensant à des lettres qu'il a eues à rédiger pour sa fille.

Présentation : Un Cadeau du Ciel

Présentation : Un Cadeau du Ciel - la suite

Encourager l'économie locale

Il y a eu plusieurs autres beaux moments cette saison : de l'émotion, de la détermination, de touchantes preuves d'intégration de familles immigrantes ou des présentations plus festives (qui se souvient des licornes?). Enregistrée avant la pandémie de COVID-19 et avant le confinement de la population canadienne, qui allait durement toucher l'économie, l'émission a su mettre en valeur de nombreuses entreprises d'ici, qu'il faudra continuer à encourager dans les prochaines années. Plus que jamais, l'achat local est vital. Vous avez un besoin précis? Les entreprises présentées ont sans doute une solution pour vous. Nous vous invitons à consulter la liste des candidates et candidats venus présenter leurs produits.