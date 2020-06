La fête nationale du Québec dans votre télé

Cette année, les Québécoises et Québécois vont célébrer de leur salon : de la musique, des personnalités adorées et aucune file d’attente pour les toilettes bleues. En pleine pandémie, on fêtera un peu différemment, mais la soirée ne sera pas moins rassembleuse.

L’émission réunira plus d’une quarantaine d’artistes de tout horizon : Patrice Michaud, Lara Fabian, Michel Rivard, Marie-Michèle Desrosiers, Gregory Charles, Marie-Mai, Louis-Jean Cormier, Isabelle Boulay, Richard Séguin, Luce Dufault, Émile Bilodeau, Cœur de pirate, Vincent Vallières, Alexandra Stréliski, Hubert Lenoir, Les sœurs Boulay, SOMMM, FouKi, Les Trois Accords, Roch Voisine, Paul Piché, Diane Dufresne, Martha Wainwright, Corneille, Mara Tremblay, Marie-Pierre Arthur et Jim Corcoran.

Le conteur Fred Pellerin, la chanteuse Elisapie, l’auteur et slameur David Goudreault et la comédienne Christine Beaulieu auront pour mission de livrer des discours rappelant que c’est en étant uni qu’un peuple trouve sa force et son sens.

Quelques recommandations pour vous préparer à cette soirée :

Réécouter de grands classiques de la musique québécoise

Sortir votre machine à karaoké

Vous peinturer une fleur de lys, un arc-en-ciel ou le mot solidarité sur la joue

sur la joue Si vous habitez en solo, il est possible de rester en sous-vêtements (Yé!)

Compléments :