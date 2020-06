Les sœurs Boulay offrent un spectacle privé très émouvant

La musique, ça fait du bien au cœur et à l’âme, et quand on le voit aussi clairement que dans ce moment unique, on a les yeux humides. C’est à la suite d’un appel au public organisé par l’émission Bonsoir bonsoir! et les Francos que le duo de musiciennes s’est rendu dans la cour arrière d'Evelyne Morin-Uhl afin de lui offrir un mini-spectacle, en trois chansons; Immensité, Devant l’homme et le monde et Mappemonde.