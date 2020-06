Bonsoir bonsoir! en mode Gala Québec Cinéma

Tout juste après la partie du Gala Québec cinéma diffusée en ligne, Jean-Philippe Wauthier et Christine Beaulieu coanimaient une émission spéciale en compagnie de Paul Houde, Guillaume Lambert, Alanis Obomsawin et Jean-Marc Vallée pour remettre quatre Iris : le prix du public, le prix de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, le prix de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle et le prix du meilleur film.