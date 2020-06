Ces personnes inspirantes que vous devriez connaître

1. L’histoire d’Annie Pembe Mponda : le long parcours d'une mère immigrante qui a mis tout en œuvre pour ramener sa famille auprès d’elle

Documentaire : Hymne migratoire

En 1997, Annie Pembe Mponda quitte la violence du Congo, laissant derrière elle ses deux petites filles aux bons soins de sa mère. Elle se réfugie au Canada avec son fils, âgé de 4 ans. La femme mettra de longues années avant d’obtenir sa citoyenneté canadienne et ainsi espérer réunir la famille à nouveau. C’est une histoire de courage parsemée de difficultés, mais aussi d’espoir qui est racontée dans ce documentaire.

HYMNE MIGRATOIRE



2. Le caporal et homme trans Vincent Lamarre

Documentaire : Ti-gars

Vincent Lamarre, caporal au sein de l’armée canadienne, est né dans un corps de femme. Le documentaire Ti-gars raconte son cheminement vers sa transition de genre et l’accompagne dans sa transformation physique, dans ses réflexions, ses questionnements et ses interactions avec sa famille et dans son milieu de travail.

Ti-gars

3. Julie Verdy et Marie Godbout-Longré : deux mères qui ont voulu faire évoluer l’école de leur quartier de Montréal

Documentaire : Une école au cœur de son quartier

Julie Verdy et Marie Godbout-Longré, mères et résidentes d’Hochelaga-Maisonneuve, veulent revaloriser l’école secondaire de leur quartier. Menées par leur désir d’égalité des chances pour tous et toutes, elles cherchent à rendre l’École Chomedey-de-Maisonneuve plus attrayante pour que les élèves choisissent d’y étudier. Pendant quatre ans, les deux femmes vont, de consultations en rencontres, se démener pour finalement proposer un projet pédagogique emballant.

Une école au coeur de son quartier



4. Le médecin et footballeur Laurent Duvernay-Tardif

Documentaire : Laurent Duvernay-Tardif : toujours plus loin

Il est footballeur professionnel et il vient de décrocher son diplôme en médecine. L’une de ses motivations : suivre ses passions. Pour inciter les jeunes à réaliser leurs rêves, il a mis sur pied une fondation qui leur permet d’accéder à des activités sportives et culturelles durant leur parcours scolaire.

LAURENT DUVERNAY-TARDIF LDT: TOUJOURS PLUS LOIN



5. Nancy Roch : une femme tenace qui se bat pour sa vie

Documentaire : La bataille de Nancy

En 2017, Nancy Roch découvre qu’elle est atteinte de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Plutôt que de baisser les bras, elle entreprend plutôt le combat d’une vie : sauver sa vie. Ses recherches acharnées lui permettront d’ailleurs, ainsi qu’à d’autres personnes, de bénéficier d’un médicament jusqu’alors inconnu au Canada.