Aline Desjardins et le combat pour l’égalité homme-femme

La mémoire du passé, la lutte pour les droits des femmes, les conséquences de la pandémie… Voici la discussion avec cette militante passionnée pour qui la question des droits des femmes est, encore aujourd’hui, au cœur des réflexions.

Qui est Aline Desjardins? Naissance : 1er janvier 1935 à Saint-Pascal-de-Kamouraska

Études : Enseignement

Principales émissions : Femme d’aujourd’hui, Repères, Ce soir, Avis de recherche, Des jardins d’aujourd’hui, D’un soleil à l’autre (radio), La semaine verte

Cheval de bataille : L’égalité homme-femme

Est-ce que c'est une tragédie de ne pas se souvenir de ce qui a été fait avant pour l'avancement des droits des femmes?

C'est une tragédie quand ce sont les jeunes générations de femmes qui ne s'en souviennent pas. Ou qui ne s'y intéressent pas. Je trouve ça assez dramatique, je dois dire. Je sens par contre qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui retournent dans ce passé et qui voient qu'il y en a qui ont fait des choses ici - et il y en a beaucoup qui ont fait de grandes choses. Aline Desjardins

Pourquoi n’y a-t-il rien d'acquis?

« Je pense que les religions de tout ordre sont très fortes et qu’il y a des lobbys très importants, et aussitôt qu'on parle des droits de la femme, tout à coup, il y a des “bonnes âmes” qui se lèvent de partout et qui disent non. Les femmes n'ont pas le droit à leur liberté, autrement dit. »

L'équipe féminine de l'émission Femme d'aujourd'hui en 1973: De gauche à droite: Renée Geoffroy, Olga De Biencourt, Aline Gobeil, Brigitte Purkhardt, France L'Abbé, Brigitte Morissette, Aline Desjardins, Madeleine Arbour, Françoise Faucher, Claudia Lamarche, Francine Montpetit, Nadia Ghalem, France Nadeau, Claude Vinet-Roussel, Minou Petrowski, Hélène Pelletier-Baillargeon et Paule Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Est-ce que vous pensez que la société va sortir grandie de la pandémie?

« Il y a des êtres qui vont en sortir grandis. En tant que société, je ne suis pas certaine. Ça prend tellement de coups de poing sur la gueule pour faire bouger les gens, ce n’est pas croyable. Ça fait 15 ans qu'on parle des CHSLD [Centres d’hébergement et de soins de longue durée] et rien n'a bougé. On verra dans 15 ans. C'est ce qui me paraît le plus scandaleux dans toute cette histoire. »

Regarder l'entrevue :

Le temps d'un café avec mon aînée – Aline Desjardins

