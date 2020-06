À travers des jeux, guider les tout-petits dans leur éveil

L’adorable fillette aux grands yeux rieurs et à la coupe afro et son ami l’ours jaune géant doté de deux cornes et d’une voix rassurante s’invitent sur vos écrans pour apprendre à vos enfants à :

-respecter le sommeil des frères et sœurs -suivre la routine du bain -goûter à de nouveaux aliments -surmonter leurs peurs -trouver du réconfort quand on en a besoin -surmonter leur trac et leur timidité quand il faut s’exprimer en public -partager et faire des compromis

Esme, Roy, Hugo et Snugs Photo : Nelvana

Regarder les épisodes d’Esme et Roy, c’est se laisser prendre dans un cocon de douceur et de tendresse. Le drôle de duo est entouré d’une galerie de personnages plus adorables les uns que les autres. Simon est vert, il a six pattes et une crête blonde sur le haut de son crâne; Hugo a de grands yeux bleus et une coiffe rouge tout ébouriffée; Tillie a deux couettes, la peau rose et une petite dent qui sort sur le côté de sa bouche.

Simon et Tillie Photo : Nelvana

On aime :

-Les belles valeurs véhiculées par l’émission : la générosité, la bienveillance, l’écoute, l’introspection, le partage et la patience.

-Les exercices de yoga, de méditation et de respiration qu’Esme et Roy apprennent aux bouts de chou.

-L’apprentissage par le jeu : chaque jour est une fête, et chaque situation est transformée pour en faire ressortir le positif.

-La palette de couleurs utilisées pour le graphisme des épisodes : on se croirait dans un jardin enchanté.

-Le personnage amusant de la monstro-valise qui confie la mission du jour à Esme et Roy.

La monstro-valise Photo : Nelvana

Esme, Roy, Simon et mamie Photo : Nelvana

Où voir l’émission?

Les épisodes d’Esme et Roy sont offerts sur la Zone des petits et diffusés le samedi et le dimanche à 7 h 14 sur ICI Télé.