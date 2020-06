Alerte aux divulgâcheurs : Si vous n’avez pas vu la dernière émission de la saison des Chefs!, ne lisez pas le texte qui suit.

Les candidats ont mis leurs tripes sur la table pour impressionner les six juges et tenter de remporter la victoire!

Un épisode à voir ou à revoir

Épisode 10

Un défi de taille

Les aspirants chefs ont eu carte blanche pour créer, en cinq heures, un menu gastronomique quatre services qui correspond à leur personnalité. En jeu : une bourse de 50 000 $ et un voyage pour deux personnes à Copenhague. Après le service des deux entrées, Sébastien est éliminé.

Sébastien Photo : ATTRACTION IMAGES

Trois grands chefs de renom se sont joints aux trois juges permanents afin de goûter les plats et d’évaluer la performance des aspirants chefs : Martin Picard, Héléna Loureiro et Baptiste Peupion.

Martin Picard, Héléna Loureiro, Baptiste Peupion, Normand Laprise, Jean-Luc Boulay, Pasquale Vari. Photo : ATTRACTION IMAGES

L’eau à la bouche

Les juges ont dégusté des plats dignes d’une finale. Au menu : magret de canard, pigeonneau, bar rayé, pétoncles, et bien plus, le tout en mettant à l’honneur des produits du terroir et des saveurs boréales.

J’ai l’impression de rentrer dans mon bois, dans l’érablière. Je trouve ça merveilleux! Martin Picard

Magret de canard, purée de betterave, pithiviers de betteraves jaunes et jus tonka. Photo : ATTRACTION IMAGES

En route vers la victoire

Départager les candidats n’a pas été une mince affaire pour le jury, car ces finalistes ont beaucoup de talent, de créativité, de rigueur et de technique.

Une finale serrée, une des belles finales qu’on a eues à travers Les chefs!. Normand Laprise

La note finale du mentor

Je suis vraiment fier d’avoir dirigé cette équipe de 13 jeunes chefs tous aussi talentueux les uns que les autres. On a vécu plein d’émotions à l’émission cette année. On a eu du plaisir. C’est des belles rencontres. On a appris plein de choses. Je suis vraiment fier de ma brigade. Daniel Vézina

Champagne!

Camilo, Sébastien, Guillaume, Normand Laprise. Photo : ATTRACTION IMAGES

Les deux autres finalistes ne sont pas en reste. Le finaliste en deuxième position remporte une bourse en argent de 14 000 $, et celui qui termine en troisième position remporte un certificat cadeau offert par Doyon Despré d’une valeur de 3500 $.

Vous trouverez les recettes gagnantes sur la page de l’émission.

Revoyez tous les épisodes de la 10e saison des Chefs! sur ICI Tou.tv.