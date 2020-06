Marie-Mai et Sarahmée interprètent Good as Hell et parlent de racisme

Regarder la prestation :

Sarahmée et Marie-Mai chantent Good as Hell

Une collaboration espérée depuis longtemps

Marie-Mai avait envie d’inviter Sarahmée à chanter avec elle, car elle l’admire beaucoup. Les deux artistes avaient le désir de collaborer depuis longtemps, et leur prestation sur le plateau de Jean-Philippe Wauthier confirme la connexion qu'il y a entre elles.

Je ressens chez elle [Sarahmée] le même feu, la même passion [que moi], le même côté brut. En fait, C’EST UNE BRUTE! Marie-Mai

La chanson de l’acceptation

Pour Sarahmée, la force de cette chanson de Lizzo, Good as Hell, est dans le message : « On est des femmes de toutes sortes de formes, de toutes sortes de couleurs, c’est la chanson de l'acceptation. C'est une chanson qui me donne de la puissance, et qu'une autre femme me donne ce genre d’énergie, moi je tripe! » Marie-Mai : « Parce que la confiance en soi, ça part de soi… C'est facile de dire “j'ai confiance en moi”, mais quand tu es dans le trouble et que tu as de la misère, c'est là que tu dois avoir le plus confiance en toi, et ça part de comment tu te sens par rapport à toi-même. »

Lizzo lors du gala préGrammy, le 25 janvier 2020. Photo : Getty Images/Amy Sussman

Les chanteuses qui prennent la parole

Plusieurs artistes ont parlé récemment des événements entourant la mort de George Floyd aux États-Unis; la chanteuse afro-américaine Lizzo en fait partie. Sarahmée, qui est co-porte-parole du Mois de l’histoire des Noirs, était à la manifestation de Montréal et elle se sent évidemment elle aussi très perturbée par cette violence inouïe. « Je suis passée par toute une gamme d'émotions : colère, tristesse, incompréhension… »

J’ai de la difficulté à comprendre qu'un être humain puisse faire ça à un autre être humain. Les gens sont tannés, et c’est important que ce soit les bons qui se tiennent tous ensemble. Personne ne veut vivre dans un monde comme ça. Sarahmée

Dans l’entrevue, elle explique aussi ce que c’est d’être noire au Québec en 2020 : « C’est encore difficile, car il y a encore beaucoup de chemin à faire. » Les microagressions (se faire dire t’es belle, pour une Noire, se faire toucher les cheveux sans consentement…) sont encore très présentes dans la société, et d’après Sarahmée, le changement de mentalité par rapport au racisme commence par l’éducation et l’écoute.

Combattre le racisme

