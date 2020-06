Les Aurore : qui a remporté les honneurs cette année?

Jean-René Dufort et Chantal Lamarre ont dévoilé les gagnantes et gagnants des prix Aurore jeudi soir à Infoman. Malgré la pandémie et quelques changements dans les catégories, la tradition des Aurore s’est poursuivie, célébrant le meilleur du pire dans le cinéma québécois. Voyons à qui les trophées ont été remis cette année.