Télé et confinement : Discussion avec Serge Denoncourt

Depuis que la pandémie est commencée, qu’est-ce qui vous a le plus étonné?

Serge Denoncourt : Je suis toujours étonné parce que je n’ai pas beaucoup de résilience. Je suis toujours étonné quand je vois la résilience autour de moi. Je n’en suis pas revenu à quel point les Québécois, par exemple, ont accepté le confinement, ont accepté tout ce qui venait avec ça avec beaucoup de patience et même, parfois, avec beaucoup d’humour. Je sais que c’est évidemment difficile pour certaines personnes, mais quand même, comme société, on a passé à travers les dernières semaines avec une belle santé mentale.







Vous êtes maintenant chroniqueur à Bonsoir, bonsoir! Quel a été votre plus gros défi au travail dans ce contexte de pandémie?

Serge Denoncourt : En fait, je fais présentement un travail que je n’ai jamais fait. Alors on est dans une situation inédite, on est en temps de pandémie, on est confinés, et Jean-Philippe m’a téléphoné pour être chroniqueur. Pour être franc, au début, je n’avais pas très envie d’accepter. J’étais très confiné, très enfermé chez moi. Et finalement, ce défi m’a peut-être aidé pour ma santé mentale, en m’obligeant à voir des gens et à faire un métier qui n’est pas du tout le mien, dans le fond. Je ne savais même pas si j’allais être capable de le faire et de faire rire des gens toutes les semaines. Donc, on est en confinement, j’ai 58 ans, et tout à coup, j’apprends un tout nouveau métier. C’est une expérience assez particulière pour moi.

La réaction du public par rapport à votre participation à Bonsoir, bonsoir! est très bonne. Est-ce que tout cet amour a été pour vous un baume?

Serge Denoncourt : Étonnamment, non! (Rires) Je dois avouer que je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas habitué à ce genre de popularité. Je n’ai pas trop su comment réagir à ça, et je ne le sais toujours pas. Il y a des gens qui baissent la fenêtre de leur voiture et qui me crient : « Tu me fais rire! » Je n’ai pas vu venir cette réaction du tout du tout. Honnêtement, je ne sais juste pas quoi faire avec ça. C’est comme le coronavirus, ça va passer parce que je ne ferai pas ça toute ma vie, évidemment. C’est comme une job que je me suis trouvée en temps de guerre, mais ce n’est pas ma vraie job.

Voyez-vous l’après COVID-19 positivement?



Serge Denoncourt : Je n’ai pas une super réponse à vous donner, malheureusement. C’est sûr que par rapport à la maladie, il va y avoir un coup de sifflet à un moment donné, le virus va disparaître. Par contre, je ne pense pas qu’il va y avoir grand-chose qui va changer. Je pense qu’on va rapidement reprendre nos mauvaises habitudes. Pour la génération plus jeune, je crois qu’ils vont payer la dette très longtemps. Ça va être difficile dans tous les domaines : il va y avoir moins de rôles dans les téléséries, il va y avoir moins de travail. Je vois le côté assez noir de ça pour les générations plus jeunes. Déjà qu’on avait une immense dette à rembourser, les générations derrière moi vont traîner ça et les effets secondaires de la COVID pendant longtemps.

Les artisans et artisanes de la télévision travaillent différemment en temps de crise. Parmi ces nouvelles manières de fonctionner, est-ce qu’il y en a que vous aimeriez conserver après la crise?

Serge Denoncourt : PAS DU TOUT! (Rires) Quand on arrive à Radio-Canada présentement, c’est comme si on entrait dans un lieu de science-fiction. On se lave les mains, personne ne se touche, et après cela, on arrive en ondes et on essaie de faire comme si tout allait bien pour que les gens à la maison puissent se détendre pendant une heure. C’est une ambiance très particulière, très paranoïaque. Pas seulement à la télévision! Partout. Pour moi, c’est très étrange de voir Jean-Philippe une fois de temps en temps, qu’on se dise « Allô! » de loin, d’avoir ma loge tout seul, de ne pas pouvoir manger avec les autres, de se promener avec notre Purell. J’ai passé tout le confinement en ayant l’impression d’être dans un mauvais scénario de film. J’habite dans un quartier habituellement très fréquenté, et il n’y a personne qui se promène aujourd’hui. C’est peut-être ça qui va m’aider à passer au travers. D’avoir l’impression d’être dans un mauvais film de science-fiction! (Rires)

Avec ce qui se passe présentement aux États-Unis, cette situation est encore plus renforcée, on dirait. Les manifestations qui ont lieu présentement aux États-Unis, sur un sujet archi important, alors qu’il y a une pandémie mondiale! Quand j’étais petit, je regardais des films de science-fiction, et les scénarios ressemblaient à ça. C’est très étrange, et je dirais même anxiogène! Hier soir, j’ai passé toute la soirée, et même la nuit, à regarder les informations sur les réseaux américains en me demandant : « Où sommes-nous? Qu’est-ce qui se passe? » Je suis toujours confiné chez moi alors qu’il se passe quelque chose d’historique de l’autre côté de la frontière! Et j’espère que ce qui se passe aux États-Unis aura des répercussions ici et dans le monde. Je trouve que la planète est en crise!

Serge Denoncourt Photo : Radio-Canada

Quel message aimeriez-vous envoyer aux téléspectateurs et téléspectatrices en ce moment?

Serge Denoncourt : Je suis un peu devenu le chialeux national! (Rires) Je pense qu’il est possible d’être un peu cynique et de ne pas être « arc-en-ciel, ça va bien aller » tout en disant que ce n’est pas la fin du monde non plus. Je dirais de ne pas vivre dans un monde de Calinours, mais qu’on peut rire quand même. Je pense que j’ai fait rire du monde sans faire un portait idyllique de ce qui se passait. C’est un peu ça, ma présence actuelle à la télé. C’est pour dire : « Oui, ça va mal et on n’est pas obligés de faire semblant que TOUT va bien aller. »

Vous vous êtes prononcé récemment au sujet du montant de 400 millions de dollars qui sera versé en culture au Québec. Comment réagissez-vous aux explications qu’a données la ministre de la Culture?

Serge Denoncourt : Je ne suis pas satisfait du tout par ses explications. La ministre ne réussit pas à répondre à nos demandes. Elle patine bien, c’est une bonne politicienne, mais elle ne réussit pas à nous répondre. Les gens qui ne font pas notre métier peuvent facilement trouver que ça a de l’allure ce qu’elle dit. Non, ça n’a pas d’allure. Non, ça ne fonctionne pas. Elle a encore dit qu’il pourrait y avoir du théâtre cet été. Non, c’est impossible qu’il y en ait. Ça prend énormément de temps, faire un projet. J’ai l’impression que le ton utilisé pour s’adresser aux artistes, c’est le ton des amuseurs publics. « Vous êtes là pour nous divertir, pour nous changer les idées. » Personnellement, je m’assois pendant des mois pour réfléchir à un projet. C’est une prise de parole. Et au théâtre, souvent, ce sont des prises de paroles très fortes, très concertées. Je parle pour moi, mais je ne vois pas comment je pourrais profiter d’un sou de ce qui nous est offert présentement parce qu’on me demande d’effacer tout ce que j’ai fait depuis deux ans et de recommencer en me disant : « Je suis sûr que tu seras créatif et que tu auras des idées. » Non.

On ne se lève pas le matin en ayant une idée. Tout ça me fâche, sincèrement. En 2020, je pensais que mon métier et le métier de mes camarades étaient quelque chose de plus respecté, alors qu’on reste, finalement, des amuseurs publics. Même si on nous donnait 400 milliards de dollars, on ne sait pas quoi faire avec! On ne sait même pas si on peut jouer devant des gens. On ne sait pas de combien de mètres la distanciation sociale des acteurs sera dans un mois, on ne sait pas si on aura le droit de répéter sans masques, s’il y aura une captation; aucune réponse.