La recette réconfortante de macaroni au fromage et au homard de Daniel Vézina

Ma mère a toujours vu un gourmand en moi. Et je me souviens quand elle me faisait le mac and cheese, je venais fou puis j’en mangeais des grosses quantités. On a continué à faire cette recette-là en vieillissant, et quand j’ai commencé mes cours de cuisine, j’ai appris comment décortiquer les homards et on a ajouté des morceaux de homard pour nous faire plaisir à un moment donné à la fête des Mères. Donc cette recette-là, c’est un duo fiston et maman.

Daniel Vézina