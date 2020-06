Luce Dufault, Richard Séguin et Ingrid St-Pierre célèbrent l’amitié

À propos de la chanson choisie, L’amitié de Françoise Hardy, voici ce qu’Ingrid St-Pierre a dit :

Cette chanson-là, c’est la chanson la plus importante de ma vie. C’est la berceuse que ma mère me chantait quand j’étais petite. Elle a quelque chose qui vient me chercher à tout coup, qui me fait pleurer et qui signifie énormément pour moi.

Accompagnée de sa meilleure amie, Camille Paquette-Roy, et entourée virtuellement de Louis-Jean Cormier, de Marie-Pierre Arthur, de Richard Séguin et de Luce Dufault, Ingrid St-Pierre a lancé les premières notes.

Des duos d'artistes chantent L'amitié

Sur Facebook, les artistes ont révélé en quelques mots ce qu’ils ou elles apprécient de cette personne proche dans leur vie.