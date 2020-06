Sonia Benezra en 8 citations

Sonia Benezra est arrivée sur nos écrans il y a près de 35 ans. L’intervieweuse chérie de confession juive, d’origine marocaine, mais née au Québec, rappelle que rien n’est gagné quand on parle de lutte au racisme et d’égalité.

Tout le monde nie être raciste. Mais Sonia Benezra croit que la question mérite d’être approfondie.

On a tous des idées préconçues, on a tous des stéréotypes dans nos têtes, etc. Il y a beaucoup de travail à faire.

Sonia Benezra et ses sœurs sont proches aidantes pour leur mère. Tous les soirs, l’animatrice reprend du service pour l’interviewer et lui poser toutes sortes de questions sur ses premières amours ou ses aspirations de jeune fille.

Elle a fait de même avec sa grand-mère, il y a fort longtemps, lorsqu’elle la visitait en Israël.

L’équipe de l’émission Bonsoir bonsoir! a publié sur sa page Facebook des idées de questions qu’on peut poser à ses parents ou grands-parents si on veut se prêter à l’exercice de l’interview.

Sonia Benezra raconte qu’enfant, son père lui prêtait un cendrier afin qu’elle puisse jouer à faire son discours de remerciement aux Oscars.

Que pense-t-elle des grandes vedettes qui publient des messages d’encouragement sur leurs réseaux sociaux? C'était une belle attention… au début.

Après deux mois, ça me tente moins de voir la célébrité avec son martini, devant sa piscine privée et sa maison qui peut loger 100 personnes, me dire : “We’re in this together.” Je regrette, on traverse tous la même tempête, mais on n’est pas tous dans le même bateau!

Sonia Benezra