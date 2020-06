Les prix Aurore d'Infoman, de retour malgré la pandémie

Les plans d'origine ont changé, car l’équipe devait se déplacer à Rome pour célébrer les films québécois sur les plus beaux plateaux de cinéma extérieurs. Malheureusement, le projet de voyage a été annulé à cause de la COVID-19, qui empêche tous les déplacements non essentiels à l’étranger. La fontaine de Trevi, le Colisée et Cinecittà ont donc dû être remplacés par des décors plus locaux.

Jean-René Dufort et Chantal Lamarre lors de la remise des prix Aurore en 2017. Photo : Radio-Canada

Les films en nomination

Cette année, les films qui ont obtenu le plus de nominations sont Les fleurs oubliées, d’André Forcier, avec huit nominations, 20th Century (20e siècle), de Matthew Rankin, avec six nominations, Avant qu’on explose, de Rémi St-Michel, et Menteur, d’Émile Gaudreault, avec chacun quatre nominations, Les Barbares de La Malbaie, de Vincent Biron, avec trois nominations, ainsi que les films Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, et Mafia inc., de Podz, qui ont reçu deux nominations chacun.

Roy Dupuis et Yves Jacques dans une scène du film d'André Forcier « Les fleurs oubliées » Photo : pierre dury

Parmi les autres films qui ont obtenu une nomination ou une mention, on trouve Antigone, Fabuleuses, La femme de mon frère, Jeune Juliette, Ma vie avec John F. Donovan et Merci pour tout.

Des catégories modifiées

Cette année, à cause des circonstances actuelles, l’émission offrira une version minceur de la cérémonie de prix, réservant le tiers de l’émission à l’actualité du déconfinement.

Quelques catégories ont également été retirées de la liste. Il a donc été décidé qu’en ces temps de pandémie, aucun prix Liquid Paper ne sera remis aux acteurs et actrices qui devraient effacer de leur curriculum vitæ le film dans lequel ils et elles ont compromis leur carrière. Il n’y aura pas non plus d’Aurore du meilleur pire film.

Le trophée remis lors des prix Aurore d'« Infoman » Photo : Radio-Canada

Six trophées seront décernés, dont ceux de la meilleure pire réplique, du meilleur pire accessoire, du meilleur pire animal de compagnie et de la meilleure pire scène. Deux nouvelles catégories se sont aussi ajoutées : celle de la meilleure pire fourche ou fesse de l’année et l’Aurore alerte végane. Des mentions seront aussi faites à l’abus de danse et de vomi dans la production locale.

L’Académie des Aurore est composée cette année des critiques Odile Tremblay et Manon Dumais du Devoir, Marc-André Lussier de La Presse+, Helen Faradji et Michel Coulombe de Radio-Canada, ainsi que de toute l’équipe d’Infoman.