5 films pour le prix du choix du public

Votez pour votre film préféré de l'année sur le site de Radio-Canada.

La femme de mon frère

De Monia Chokri, avec Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Évelyne Brochu, Micheline Bernard, Magalie Lépine-Blondeau, Mani Soleymanlou et Sasson Gabai

Ce film a été présenté à Cannes en mai 2019, où Monia Chokri a obtenu le prix Coup de cœur du jury du volet Un certain regard. Il est sorti en salle le 7 juin 2019.

Résumé : Doctorante en philosophie politique au chômage, Sophia est hébergée par Karim, son frère psychologue avec lequel elle vit une relation fusionnelle. L'univers de la trentenaire sarcastique se met toutefois à chanceler le jour où son éternel complice, qui a accepté de l'accompagner à la clinique d'avortement, s'éprend d'Éloïse, la gynécologue chargée de procéder à l'opération. Quelques semaines plus tard, dans un restaurant italien, la praticienne, heureuse en amour avec Karim, présente à Sophia son meilleur ami, sage-femme célibataire à la recherche d'un ou une colocataire. C'en est trop pour la sœur délaissée.

Où voir ce film : sur Illico, iTunes, YouTube, Google Play et Super Écran jusqu’au 12 juin.

Il pleuvait des oiseaux

De Louise Archambault, avec Andrée Lachapelle, Rémy Girard et Gilbert Sicotte

Le film, adapté du roman du même titre de Jocelyne Saucier, est le dernier de la grande comédienne Andrée Lachapelle, décédée un peu plus de deux mois après sa sortie, le 13 septembre 2019.

Résumé : Trois vieux ermites vivent reclus dans le bois. Alors que des incendies de forêt menacent la région, leur quotidien sera bousculé par la mort de leur doyen, Boychuck, et l’arrivée d’une octogénaire qui a été injustement internée toute sa vie. Une photographe mandatée pour interviewer les témoins des feux les plus meurtriers de l’époque trouve leur repaire. Les deux femmes feront l’étonnante découverte de centaines de tableaux de Boychuck qui racontent son passé tragique lors de ces feux. Il pleuvait des oiseaux est une histoire de destins croisés où l’amour n’a pas d’âge, où la vie reprend racine dans des virages inattendus.

Où voir ce film : sur Illico, iTunes, YouTube, Viméo, Mk2 MileEnd et Crave.

Mafia inc.

De Podz, avec Marc-André Grondin, Sergio Castellito, Gilbert Sicotte, Mylène Mackay et Donny Falsetti

Sorti en salle le 14 février 2020, Mafia inc. n’aura eu qu’un mois au grand écran avant la fermeture des salles.

Résumé : En 1995, un jeune Montréalais francophone, protégé du parrain de la mafia montréalaise, tombe en disgrâce après avoir pris un moyen extrême pour faire passer de la drogue du Venezuela au Canada.

Où voir ce film : sur Illico, iTunes, YouTube et Google Play

Menteur

D’Émile Gaudreault, avec Louis-José Houde, Antoine Bertrand, Catherine Chabot, Geneviève Schmidt, Anne-Élisabeth Bossé, Véronique Le Flaguais et Luc Senay

Le film est sorti le 10 juillet 2019 en salle.

Résumé : Menteur raconte l’histoire de Simon, un mythomane, qui n’a que faire de ce que sa famille et ses amis peuvent penser de ses histoires inventées… jusqu’au jour où il raconte le mensonge de trop.

À partir de ce moment, tout ce que Simon a imaginé depuis sa tendre enfance se matérialise et les catastrophes se succèdent. Avec l’aide de son jumeau, il devra apprendre à dénouer, mensonge après mensonge, cette impasse qui pourrait laisser des traces indélébiles sur ses proches.

Où voir ce film : sur Illico, iTunes, YouTube, Google Play et Crave

Merci pour tout

De Louise Archambault, avec Magalie Lépine-Blondeau, Julie Perreault, Robin Aubert, Guy Nadon, Gilbert Sicotte, Patrick Hivon et Aliocha Schneider

Résumé : À quelques jours de Noël, la mort subite de leur père oblige Marianne et Christine à se revoir. Les deux femmes étaient en froid depuis presque un an. Il est vrai que tout les oppose. Marianne, auteure et blogueuse populaire, forme une famille en apparence idéale avec son mari ministre et leurs enfants. Christine, célibataire abonnée au désordre, traîne son petit talent de chanteuse de centres d'accueil en partys de bureau, sur l'impulsion d'un succès radiophonique émoussé. Les ennuis personnels de l'une et de l'autre leur inspirent une fuite vers les Îles-de-la-Madeleine dans le but d'y répandre les cendres du défunt, né dans l'archipel. Les deux sœurs ignorent toutefois que le vieux filou faisait chanter un escroc de la finance qu'il avait repéré au Panama, et que ce dernier a dépêché Réjean, son homme de main, pour l'empêcher de nuire. Un malentendu va lancer ce tueur à la poursuite de Marianne et Christine.

Le film est sorti en salle le 25 décembre 2019.

Où voir ce film : sur Illico, iTunes, YouTube et Google Play

La première partie du gala sera animée par Élise Guilbault, Guillaume Lambert et Mani Soleymanlou sur le site de Radio-Canada, ICI ARTV, ainsi que les pages Facebook d’ICI Télé et de Québec Cinéma. Durant cette première cérémonie, 24 prix Iris seront remis.

L'événement culminera avec la remise des quatre derniers prix, à 21 h, à l’émission Bonsoir bonsoir! ainsi que sur le site de Radio-Canada et d’ICI Tou.tv. Les Iris des meilleures interprétations féminine et masculine dans un premier rôle, du meilleur film, ainsi que le prix du public seront remis par l’animateur Jean-Philippe Wauthier et les personnes invitées.