Les suggestions culturelles de Charles Tisseyre, de Mariana Mazza et de Marina Orsini

Charles Tisseyre

Très occupé en temps de pandémie avec de nombreux reportages sur la COVID-19 à l'émission Découverte et ailleurs, l'animateur Charles Tisseyre admet qu'il aime décrocher en lisant ou en regardant des œuvres de science-fiction. Il propose une série qui l'a complètement transporté, Colony, sur Netflix.

C'est l'histoire d'extra-terrestres beaucoup plus avancés technologiquement que nous, qui réussissent à conquérir la planète, et qui établissent des zones qui sont des colonies, contrôlées par des humains, mais totalement dominées par les extra-terrestres. Charles Tisseyre, à propos de Colony

Quoi faire avant de se coucher – Charles Tisseyre

Marina Orsini

La comédienne et animatrice annonçait cette semaine une nouvelle émission culinaire que l'on pourra regarder cet automne, 5 chefs dans ma cuisine. Elle explique le concept de l'émission à Jean-Philippe Wauthier et propose deux albums qu'elle écoute souvent et partout ces jours-ci.

Carte mère, de Catherine Major

Quand la nuit tombe, de Louis-Jean Cormier

Également présent sur le plateau, Laurent Paquin se dit vintage. Il vient de se procurer un tourne-disque et il avoue écouter des vieux vinyles de Plume Latraverse et de Richard Desjardins.

Korine Côté y va d'une suggestion humoristique avec Caillou sur le pot. C'est un livre, tu apprends à ton enfant à aller sur la toilette, je l'ai lu six fois aujourd'hui .

Qu’est-ce qu’on fait avant de se coucher?, avec Marina Orsini!

Mariana Mazza

Toujours dans sa mission de prouver qu'elle n'est pas seulement drôle, mais qu'elle est aussi intelligente, la colorée Mariana Mazza, vêtue d'une bonne dose de pastel, suggère deux livres qui l'ont vraiment fait réfléchir et qui sont en lien avec les secrets que le public lui envoie.

L'orangeraie, de Larry Tremblay

N'essuie jamais de larmes sans gants, de Jonas Gardell

Les secrets de Mariana

Toutes les suggestions des personnalités invitées de cette semaine :

Lise Dion

L'humoriste est apparue en nuisette en se brossant les dents avec du vin rouge dans un moment très cocasse.

La série Fourchette sur ICI Tou.tv (une série touchante et très réaliste sur la rupture amoureuse)

Dominique Anglade

La politicienne regarde beaucoup de séries en famille et propose une œuvre québécoise de science-fiction. Elle parle aussi de son nouveau rôle de cheffe de parti.