Découvrez le cochon kunekune et l'ara bleu

Le cochon kunekune et l’ara bleu sont des espèces que l’on croise rarement au Canada. En effet, le premier vient du continent océanien, et le second, de l’Amérique du Sud. Découvrez ces deux animaux aussi particuliers qu’attachants. Et en prime, un petit clin d'œil aux fameuses cartes éducatives à collectionner que tous amoureux et amoureuses des animaux possédaient jadis.

Fern, le cochon kunekune. Photo : Trio orange

Rencontrez Fern, le cochon kunekun

Voici quelques caractéristiques de ce cochon à la fourrure longue et hirsute : C’est un croisement entre le cochon sauvage et le cochon domestique.

Il est résistant au froid.

Son poids adulte tourne autour de 115 kg.

C’est un animal très social.

Je savais qu'en venant ici, je voudrais partir avec tous les animaux! Mélissa Bédard, invitée de l’émission

Fidji, l'ara bleu. Photo : Trio orange

Rencontrez Fidji, l’ara bleu

Voici quelques caractéristiques de cet oiseau issu de la famille des grands perroquets : Il est doté de pattes zygodactyles pour mieux s'agripper et grimper.

Il a un appareil vocal très développé qui lui permet de bien imiter les sons.

Il vit au canope des arbres dans la jungle.

Son bec corné est ultrapuissant.

Son alimentation est frugivore et granivore.

